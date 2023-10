Pauroso incidente per Marc Marquez in Thailandia: un pezzo della moto di Martin lo centra in pieno Grosso spavento e un pizzico di dolore per Marc Marquez durante le prove libere del GP della Thailandia della MotoGP 2023: un pezzo staccatosi dalla Ducati di Martin lo ha centrato alla spalla destra mentre era in pista.

A cura di Michele Mazzeo

L'inizio di weekend del GP della Thailandia della MotoGP 2023 non ha riservato grandi soddisfazioni a Marc Marquez che non è riuscito ad entrare nella top-10 durante le FP2 e dovrà quindi passare dalla Q1 nelle qualifiche del sabato. Ma nella prima giornata sul tracciato di Buriram l'otto volte campione del mondo è stato anche protagonista di un pericoloso incidente che poteva costargli molto caro.

Nel corso delle prove libere sul circuito thailandese infatti il pilota della Honda (che passerà in Ducati con il Team Gresini nel 2024) è stata la sfortunata vittima di un episodio che, per quanto curioso, ha destato molto spavento tra gli spettatori: mentre era in pista il 30enne di Cervera è infatti stato colpito alla spalla destra (tra l'altro quella che gli ha dato grandi problemi nel corso degli ultimi 3 anni in seguito al grave infortunio rimediato nella caduta di Jerez del 2020) da un detrito vagante staccatosi dalla Ducati del Team Pramac di Jorge Martin che lo precedeva di pochi metri. Dopo esser stato centrato in pieno dal copri disco volato via dalla Desmosedici del connazionale, Marc Marquez ha accusato un forte dolore come dimostrato dal fatto che si è immediatamente portato la mano sinistra proprio nel punto in cui è stato colpito dal pezzo vagante.

Passata l'iniziale paura e dopo un veloce check medico l'otto volte iridato ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni assicurando che questo incidente non condizionerà il prosieguo del suo weekend del GP della Thailandia: "Non ho avuto problemi dopo l’impatto con il pezzo di carbonio di Martin. È stato solo doloroso per i primi due minuti perché a quella velocità qualunque cosa ti colpisca fa male. Ma per domani non ci sono problemi" ha infatti spiegato il classe '93 alla fine delle prove libere sul tracciato di Buriram. Solo un grande spavento e un pizzico di dolore dunque per Marc Marquez che al sabato potrà tornare in pista sul tracciato thailandese per tentare di accedere alla Q2 in Qualifica e partire così da una delle prime quattro file nella Sprint Race e nella gara della domenica in cui cercherà di regalare una delle ultime soddisfazioni alla Honda prima dell'addio che arriverà a fine stagione.