Paura in Supercars, l’auto si trasforma in un rogo: il pilota si salva sfondando il lato passeggero Spettacolare incidente alla Mustang di Cam Waters, favorito per la vittoria in Supercars al Darwin Triple Crown: Mustang avvolta dalle fiamme, con il pilota che è uscito solo alcuni secondi dopo, incredibilmente illeso.

A cura di Alessio Pediglieri

Tanto spettacolare quanto terrificante il rogo che si è acceso attorno alla Mustang di Cam Waters durante la gara di apertura della Darwin Triple Crown che nn permette al giovane pilota di conquistare il suo primo successo in Supercars. Ma è un elemento secondario perché rivedendo le immagini, l'incidente poteva finire in tragedia: fortunatamente Waters è riuscito a uscire dall'auto dal lato passeggero, illeso, dopo alcuni istanti di pura ansia per la sua sorte.

Lo spettacolare incendio che ha infranto le speranze di Cam Waters di una prima vittoria di Supercars nel 2023 è iniziato quando l'auto era ancora in pista: un inizio di fiamma scoppiato sul lato anteriore sinistro, causato dall'allentamento del raccordo del carburante sulla Mustang, che poi è pian piano divampato. Appena Waters ha rallentato, le fiamme hanno subito avvolto la vettura soprattutto dalla parte del guidatore. Attimi di apprensione quando dopo diversi secondi si è aperta la portiera lato passeggero e dal denso fumo si è visto prima il casco rosso di Waters e poi il pilota uscire incredibilmente illeso.

Le immagini hanno fatto il giro del web, esaltando i tifosi e gli appassionati anche sapendo dell'esito positivo dell'incidente con Waters che poi è stato il primo a provare a spegnere l'incendio, consumando un'intero estintore che non è bastato però a sedare l'incendio poi domato dall'intervento di un addetto alla pista che è accorso a dare man forte al pilota. Che è tornato con le proprie gambe verso l'auto medica per gli accertamenti del caso, senza mostrare alcuna grave conseguenza.

Waters era il netto favorito della gara, partito dalla pole position ha condotto la corsa sempre in testa, quando, dopo solo cinque giri sul circuito di Hidden Valley Raceway dall'anteriore sinistro della sua Ford Mustang è scoppiato l'incendio.

Ovviamente sono iniziati anche gli accertamenti del caso per stabilire le motivazioni di un incidente del genere che poteva costare caro a Waters: "A seguito di un'ispezione iniziale, condotta da Supercars, Tickford e Herrod Performance Engines" è stato poi comunicato in una nota ufficiale, "l'incendio sembra essere stato causato dall'allentamento di un raccordo del carburante e non è correlato a precedenti incendi verificatisi nel campionato 2023". La Mustang di James Courtney aveva subito un inconveniente simile predendo fuoco all'inizio di questa stagione durante il fine settimana del Gran Premio d'Australia a Melbourne.

Per la cronaca la corsa è stata vinta poi da Mark Winterbottom, trovatosi improvvisamente beneficiario involontario della difficile situazione di Waters, conquistando la sua prima vittoria da quando aveva vinto in Nuova Zelanda nel 2016. Ma anche lui non è riuscito a festeggiare a fine corsa, ripensando a quanto visto in pista: "Cam e io siamo ottimi amici e stavamo combattendo in pista, ma vedere quella roba è stato spaventoso. Ecoglio spiegare una cosa: uscire dalla macchina in quel modo e in quelle condizioni non è così facile. Anch'io ho avuto un'auto in fiamme a Bathurst ed è stata una delle cose più spaventose di sempre perché subentra il panico: è una sensazione terribile"