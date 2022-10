Opel lancia Grandland GSe: il nuovo modello sportivo in formato SUV elettrificato Opel lancia il nuovo modello sportivo elettrificato Grandland GSe. Il SUV è dotato di un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici: sarà presto prodotto nello stabilimento tedesco di Eisenach.

A cura di Fabrizio Rinelli

Opel lancia il nuovo modello sportivo elettrificato Grandland GSe. Dopo l'annuncio e l'entrata in scena di Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe, ecco il SUV sportivo che unisce alta velocità a versatilità e stile. Un formato che offre caratteristiche dinamiche, trazione integrale e dotate di un forte fascino. Il nuovo Opel Grandland GSe sarà prodotto presso lo stabilimento tedesco di Eisenach. Si tratta di un SUV ad alte prestazioni che arriva anche nel popolare segmento C dato che il formato SUV solitamente si trova nel segmento premium.

Tra le caratteristiche più importanti della nuova Opel Grandland GSe, c'è sicuramente quella relativa alle caratteristiche dell'auto dotata di un motore turbo benzina 1.6 con ben due motori elettrici, ovvero uno per ogni asse, che garantiscono una potenza massima di sistema che tocca i 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP1: 1,3 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 31-29 g/km. Dati preliminari). Ma non è tutto, il plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente.

Questo assicura un'aderenza ottimale e un partenza da fermo ai vertici del segmento. Basti pensare che l'accelerazione da 0 a 100 km/h rappresenta un numero da vera sportiva: 6,1 secondi con una velocità massima di ben 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). “Il nuovo Opel Grandland GSe è eccezionalmente dinamico, potente ed elegante – dice Florian Huettl, CEO di Opel – Siamo certi che attirerà i clienti che vogliono un SUV elettrico dalla guida sportiva”.

Il SUV più sportivo di Opel monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD che sicuramente rende più maneggevole e confortevole la guida dell'auto. L'Opel Grandland GSe conserva la tipica stabilità della Opel in frenata sia nelle curve che in autostrada. Per quanto concerne il design invece, il nuovo volto del marchio viene messo in evidenza utilizzando gli stilemi tipici di GSe: i cerchi in lega da 19 pollici ispirati alla pluripremiata Opel Manta GSe concept; l’originale diffusore posteriore; l’emblema GSe sul portellone.