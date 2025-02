video suggerito

Oliver Bearman bocciato all'esame per la patente: "Non dovevo dirlo, vero?". Cosa ha fatto il pilota F1 Il pilota della Haas in Formula 1 Oliver Bearman ha rivelato di essere stato bocciato la prima prima volta che ha fatto l'esame di guida per la patente. Imbarazzatissimo ha anche spiegato cosa è accaduto e il motivo per il quale ha dovuto ripeterlo.

A cura di Michele Mazzeo

Il nuovo Mondiale di Formula 1 2025 è ormai alle porte con tantissime novità in griglia. Al via ci saranno tanti giovanissimi piloti alla prima vera esperienza nel campionato automobilistico più prestigioso al mondo. E, oltre alla principale attrazione che è senza ombra di dubbio Lewis Hamilton in Ferrari, sono stati loro i veri protagonisti della conferenza stampa che ha preceduto il megashow organizzato da Liberty Media a Londra in cui ogni scuderia svelerà la livrea della monoposto con cui correrà in questa stagione.

Tra tutti ad avere maggiormente i riflettori puntati addosso sono stati l'italiano Andrea Kimi Antonelli, che prende il posto di Hamilton in Mercedes, e Oliver Bearman, talento della Ferrari Driver Academy che quest'anno farà coppia con Ocon in Haas. E, nello specifico, è stato quest'ultimo a fare una rivelazione che al contempo ha creato stupore e ilarità all'interno della sala stampa.

Prendendo spunto dal fatto che il 18enne bolognese, per ragioni esclusivamente anagrafiche, ha preso la patente di guida molti mesi dopo aver guidato monoposto da Formula 1 ed essersi assicurato un posto da titolare in un top team come Mercedes, al 19enne britannico è stato chiesto se anche lui avesse superato l'esame di guida. A quel punto, dopo aver sottolineato che ha la patente già da qualche anno dato che in Gran Bretagna si può prendere già a 17 anni e non a 18 come in Italia, ha rivelato che la prima volta che ha svolto l'esame di guida è stato bocciato ("Ci sono riuscito al secondo tentativo" ha difatti detto) pentendosene immediatamente ("Non avrei dovuto dirlo, vero?" ha aggiunto mostrando un imbarazzato sorriso).

Inevitabile che a quel punto si siano chiesti maggiori dettagli su quella bocciatura (paradossale per un pilota di Formula 1). E così Oliver Bearman ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto e il motivo per il quale è stato bocciato all'esame per la patente di guida: "Non ho rispettato un segnale di stop. Non mi sono fermato, ho rallentato ma ci si deve fermare. Non abbiamo segnali di stop in un circuito, quindi è stata la prima volta che mentre ero al volante mi sono ritrovato davanti ad un segnale di stop. È tipico di me, o credo più in generale tipico dei pilota di auto da corsa, pensavo di poter superare l'esame senza lezioni. Quindi, probabilmente è lì che ho sbagliato. Però ho imparato, poi difatti mi sono assicurato di prendere qualche lezione prima di provarci una seconda volta" ha infatti chiosato il giovane pilota della Haas regalando un momento di grande ilarità ai presenti.