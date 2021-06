Miguel Oliveira è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2021. Il portoghese della KTM nel suo giro migliore al Sachsenring ha fermato il cronometro sull'1:20.690 precedendo così di oltre due decimi le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales autori rispettivamente della seconda e terza miglior prestazione cronometrica di giornata.

Franco Morbidelli (10°) unico italiano nella top-10. Soltanto 12° Marc Marquez che dopo aver dominato la prima sessione ha deciso di non utilizzare le gomme morbide nelle FP2. Continuano le difficoltà per Valentino Rossi che, dopo esser caduto, ha terminato la sessione con il 21° crono. Ancora peggio è andata per Pecco Bagnaia che ha concluso addirittura con il 22° e ultimo tempo. Il pilota Ducati ha però girato solo con una gomma molto usurata.

Risultati e tempi FP2 GP Germania MotoGP 2021