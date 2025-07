Ogura travolto dalla sua moto dopo una spaventosa caduta a Brno: la sua reazione è impressionante

A Brno è iniziato il weekend della MotoGP ed è iniziato con una caduta terribile per il giapponese Ogura, disarcionato dalla sua Aprilia, che si è imbizzarrita mentre all'ingresso in curva. Il pilota è stato sbalzato dalla moto che è diventata una sorta di trottola e dopo una serie di giravolte si è parzialmente distrutta. Ogura è stato colpito dal suo mezzo mentre era già nella ghiaia, un contatto non pesante, ma che comunque c'è stato e che poteva avere gravi conseguenze. Il centauro dell'Aprilia dopo la caduta si è velocemente rialzato ed ha risistemato la moto con i commissari. Il ventiquattrenne per fortuna non ha riportato alcun tipo di problema e tornerà regolarmente in pista nel pomeriggio.

L'incidente di Ogura, colpito dalla sua moto a Brno

Ogura era stato coinvolto in un incidente anche nel GP di Germania, tenutosi domenica scorsa. Mentre poche settimane fa aveva visto andare, addirittura, a fuoco la sua Aprilia nel GP di Assen. Ora il giapponese è stato colpito dalla sua moto durante le prove libere del GP di Brno. Ogura, come si vede nelle immagini, perde il controllo della sua moto, che lo colpisce. Il pilota si rialza subito, per fortuna non riportando alcuna conseguenza. La paura è stata tanta, ma forse non per lui. Perché il campione in carica della Moto 2 dopo pochi secondi era già in piedi al fianco della sua moto, presa in carico dai commissari.

Tanti incidenti nella stagione 2025 della MotoGP

Anche in questa stagione ci sono stati tanti gravi incidenti nel campionato del mondo di MotoGP. A Brno sono tornati in pista Enea Bastianini, assente nell'ultima gara ma per l'intervento all'appendicite, e soprattutto Jorge Martin, il campione in carica, che prova a chiudere il suo calvario. Ha disputato solo un Gp in questo 2025 lo spagnolo, quello del Qatar dove fu autore di un terribile incidente, che lo tenne a lungo anche in ospedale. Manca all'appello invece Franco Morbidelli, che durante la Sprint Race del Sachsenring ha riportato una lesione alla spalla. Assente, però, anche lo spagnolo Maverick Vinales, che la scorsa settimana si è procurato la rottura del tendine sovraspinato.