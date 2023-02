Oggi la presentazione della nuova Red Bull F1 2023: orario e dove vederla in diretta TV Oggi verrà presentata la Red Bull che guideranno Max Verstappen e Sergio Perez nel 2023. La RB19 sarà svelata a New York quando saranno le ore 15 in Italia.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 si avvicina. Il 5 marzo si parte con il Gp del Bahrain. Ma i motori stanno già per tornare a rombare con i test di Barcellona che, come tradizione vuole, vengono preceduti dalle presentazioni ufficiali delle dieci scuderie. La nuova Ferrari verrà svelata il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino i tifosi scopriranno la vettura che si spera faccia innamorare i tifosi. Mentre oggi verrà svelata la nuova Red Bull di Verstappen e Perez, che sarà presentata ufficialmente a tifosi, appassionati e media. La scuderia campione del mondo ha scelto una location d'eccezione. La vettura verrà resa nota a New York.

La Red Bull sarà ancora la scuderia da battere. Nel 2022 Verstappen ha bissato il titolo vinto nel 2021 e lo ha fatto in modo strabiliante ottenendo 15 successi, mentre il team austriaco si è aggiudicato il campionato Costruttori. Non ci sono rumors sulla RB19, ma c'è da essere certi che Adrian Newey avrà creato un'altra vettura vincente.

A che ora verrà presentata la nuova Red Bull F1 2023 di Verstappen e Perez

La Red Bull ha deciso di effettuare la presentazione della vettura 2023 a New York. L'orario in cui verrà svelata saranno le 9 ora locale. Il fuso orario con l'Italia è di sei ore. Quindi alle ore 15 italiane si toglieranno i veli della nuova Red Bull di Verstasppen e Perez. Sarà un grande evento, anzi grandissimo come ha fatto sapere il team: "Non sarà solo il primo lancio della stagione di Formula 1 negli Stati Uniti, ma stiamo anche pianificando di renderlo il più grande nella storia della Formula 1".

Dove vedere la presentazione della Red Bull F1 2023 in diretta TV e streaming

Il telo dalla Red Bull che guiderà Verstappen in questo lunghissimo Mondiale del 2023 verrà tolto alle 9 del mattino di oggi orario di New York, le 15 ora italiana. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, sul canale ufficiale del team Red Bull. Negli Stati Uniti sostengono che durante la presentazione verrà ufficializzata la partnership con la Ford dal 2026.

Cosa sappiamo sulla nuova monoposto di Verstappen

Non ci sono indiscrezioni né rumors sulla RB19, la vettura con cui Max Verstappen vuole vincere il terzo titolo consecutivo, impresa accaduta davvero a pochi, e con cui Sergio Perez cercherà di lottare per il titolo. Newey di sicuro avrà creato qualcosa di innovativo, che possa sopperire pure al minor numero di ore in galleria del vento.