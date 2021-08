Nuova spy story a Maranello, Ferrari accusa un ex collaboratore: “Ha violato segreti industriali” La Ferrari ha sporto querela nei confronti di un designer, suo ex collaboratore esterno, per violazione di segreti industriali: l’uomo avrebbe copiato diversi dettagli da un progetto del Cavallino nel realizzare una sua Supercar presentata di recente al Salone dell’Auto di Ginevra. La Procura di Modena ha aperto un fascicolo e ha respinto una prima richiesta di archiviazione.

A cura di Michele Mazzeo

Una nuova potenziale spy story vede protagonista la Ferrari. Il Cavallino ha infatti querelato un ex collaboratore esterno reo, a suo dire, di aver copiato un progetto della casa di Maranello per realizzare il prototipo di una Supercar presentata di recente a suo nome al Salone di Ginevra.

Secondo la Ferrari numerosi dettagli presenti in questa Supercar sarebbero identici a quelli presenti nel suo progetto secretato a cui il designer avrebbe avuto accesso quando era dipendente di una società esterna, una nota azienda del settore auto (che è però completamente estranea alla vicenda) che in passato ha collaborato con il Cavallino.

Visto il prototipo la casa di Maranello è corsa immediatamente ai ripari e, dopo aver eseguito un'indagine interna, ha deciso di sporgere querela nei confronti del progettista della Supercar esposta al salone di Ginevra per violazione di segreti scientifici e industriali (articolo 623 del codice penale) che può portare fino a due anni di reclusione.

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo a riguardo e il PM ha chiesto immediatamente l'archiviazione vedendosi però respinta la richiesta dal G.I.P. che ha invece accolto l’istanza del Cavallino chiedendo un supplemento di indagine affinché vengano fatti nuovi accertamenti di tipo tecnico sulla questione. Adesso la palla passerà dunque ad un super perito che in qualità di tecnico dovrà valutare quanto effettivamente corrispondano il design presente nel progetto della Ferrari e quello della Supercar presentata a Ginevra di modo da fornire al giudice ulteriori elementi per chiarire la vicenda. Si preannuncia dunque un'aspra e lunga battaglia legale tra la Ferrari e il suo ex designer.