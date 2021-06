La Opel ha diffuso alcune immagini di quella che sarà la futura Opel Astra, ovvero la prima generazione della compatta ad avere una versione elettrificata. Dai primi scatti ufficiali si può intravedere l'estrema precisione e la massima attenzione nella cura dei dettagli del nuovo modello. Quest'ultimo reinterpreta la filosofia stilistica Bold and Pure (Audace e Pura) del marchio, mostrando anche l'aspetto di quelle che saranno le vetture del futuro della casa automobilistica tedesca. A tal proposito il CEO Opel, Michael Lohscheller ha dichiarato: "Siamo certi che la prossima generazione di Opel Astra lascerà un segno e porterà al nostro marchio molti nuovi clienti".

Centrale nella nuova Opel Astra sarà l'Opel Vizor che contraddistingue il frontale delle vetture della casa tedesca a partire dalla Opel Mokka. Si tratta di un unico elemento che rappresenta il volto del marchio e che si estende sull’anteriore integrando senza soluzione di continuità tecnologie come i super sottili fari anteriori IntelliLux LED®. Innovazioni all'avanguardia soprattutto in un segmento di mercato come quello delle compatte. Novità anche nel posteriore, con il nome della vettura posizionato al centro della superficie del portellone.

Novità importanti anche nell'abitacolo contraddistinto dalla precisione tedesca. La nuova generazione del Pure Panel, ovvero il posto guida digitale con superfici completamente vetrate, dà continuità all'integrazione dell’Opel Vizor con i due widescreen orizzontali e orientati verso il guidatore sui quali compaiono le informazioni essenziali, con un detox totale. Ridotti all'indispensabile, i comandi fisici, con i tasti molto delicati e lavori. A contribuire all'elevata qualità dell'esperienza cliente, anche forma, superfici e materiali del nuovo volante e dei sedili anteriori, eccezionalmente ergonomici. La nuova Opel Astra progettata e ingegnerizzata a Rüsselsheim in Germania, dove quest'anno inizierà anche la produzione, e sarà disponibile nella dinamica versione 5 porte e nella flessibile station wagon Sports Tourer. Un ulteriore passo avanti dell'offensiva di prodotto Opel, che sta rafforzando anche l'elettrificazione della gamma.