Nuova DS 4, la perfetta esperienza finale di una nuova dimensione di viaggio La nuova DS 4 rappresenta l’esperienza perfetta che riesce ad appagare tutti i sensi. Design, rifiniture di prestigio, qualità dell’aria, assenza di rumori. L’unione del meglio di DS Automobilies che racchiude ecosostenibilità, tecnologia e prestazioni per una inedita dimensione di viaggio.

A cura di Alessio Pediglieri

La nuova DS 4 appaga tutti i sensi, in ogni senso: olfatto, udito, tatto, vista. Qualità, comfort, prestazioni, tecnologia: tutti elementi che fanno della nuova nata un'esperienza sensoriale unica attraverso un inedito percorso esperienziale in grado di aggiungere valore alla dimensione del viaggio. Per capire come la nuova DS 4 possa sintetizzare tutto ciò in un unico modello basta poterla guidare e godere di tutte le qualità di DS Automobilies.

Il design è il primo elemento che si evidenzia, appagando la vista: da berlina a DS 4 Performance Line fino al SUV Coupé di DS 4 CROSS, ce n'è per tutti i gusti e le esigenze. Il viaggio esperenziale aumenta e si completa con il sistema a infrarossi DS Night Vision per individuare pedoni o animali a distanza anche di 200 metri dal veicolo, o con il sistema Matrix Led Vision con oltre 300 led tra anteriore e posteriore. Senza dimenticare la qualità degli interni, elegante e sportiva, rendendo la guida e il viaggio esperienze uniche.

Dal design alla qualità dei materiali il passo è breve e così con la Nuova DS 4 si può toccare con mano la tecnologia con cui è stata costruita, con un preciso riferimento all'ecosostenibilità, con il 95% della componentistica fornito da materiale recuperabile, l’85% riciclabile, e la presenza di 28 chili di plastica riciclata utilizzata in 50 differenti equipaggiamenti. Il tutto impreziosito dall'eleganza delle rifiniture e dei particolari unita a innovazione ed ergonomia. Che ben si sposano con la qualità degli interni, impreziositi dai rivestimenti in pelle tra sedili e plancia. Senza dimenticare l'attenzione rivolta anche all'interno dell'abitacolo alla qualità dell'aria attraverso il sofisticato sistema di purificazione DS Clean Cabin, un sofisticato filtro con sensore sia per l'anidride carbonica sia per il particolato.

Infine, dopo la vista, il tatto e l'olfatto, la nuova DS 4 appaga anche l'udito: un assoluto isolamento dai rumori esterni, grazie ai vetri laterali stratificati che garantiscono un silenzio totale reso ancor più perfetto nella versione elettrica nella versione DS E-Tense. Per potersi godere al meglio l'impianto Hi-Fi Focal Electra da 690 watt e a 14 altoparlanti.