Norris si tradisce con Verstappen e Leclerc dopo la gara di Imola: "No, Lando. Tu speravi fossi io" Nel retropodio di Imola al termine della gara del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 il pilota della McLaren Lando Norris ha fatto una confessione a Max Verstappen e Charles Leclerc che ha dato vita ad un esilarante siparietto.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo averlo battuto a Miami, Lando Norris stava per rovinare i piani di Max Verstappen anche nel GP di Imola della Formula 1 2024. Il pilota della McLaren nel finale ha messo il fiato sul collo all'olandese della Red Bull, a rischio penalità in caso di ulteriore track limits, che è poi riuscito a conquistare la vittoria conservando un vantaggio di soli sette decimi di secondo alla bandiera a scacchi. Il tutto mentre Charles Leclerc, con la sua Ferrari SF-24 dotata del nuovo pacchetto d'aggiornamenti, non è riuscito ad unirsi alla lotta per il successo anche a causa di un errore alla curva Gresini proprio quando stava producendo il massimo sforzo per azzerare il gap dal britannico e ricongiungersi ad esso. I tre sono stati comunque i grandi protagonisti di quel GP che sembra aver segnato l'inizio di un nuovo corso della F1 in cui non c'è più il dominio incontrastato del tre volte campione del mondo ma un maggiore equilibrio tra le forze in griglia.

E i tre che, oltre ad essere rivali in pista fin dalle categorie minori (Verstappen e Leclerc sono classe '97 mentre Norris è un classe '99) sono anche amici, hanno dato spettacolo anche nella cooldown room del circuito di Imola dove hanno rivisto e commentato gli highlights della corsa appena terminata prima di salire sul podio per la tradizionale cerimonia di premiazione. E, come spesso accade quando è presente il simpaticissimo pilota della McLaren, non sono mancati siparietti esilaranti.

Su tutti quello nato dalla confessione di Lando Norris su ciò che ha pensato nel momento in cui nel finale di gara con la coda dell'occhio ha scorto su uno dei maxischermi del circuito il replay di un pilota finito fuori pista con la propria monoposto: "Ho visto qualcuno finire nella ghiaia e ho detto ‘Spero sia Max‘" ha difatti rivelato il giovane britannico conscio del fatto che un'eventuale uscita di pista sarebbe costata una penalità di cinque secondi all'olandese che lo ha preceduto di soli sette decimi al traguardo. In realtà le immagini, come evidenziato dallo stesso Verstappen, si riferivano all'uscita di pista di Lewis Hamilton che però anche Leclerc in quel momento aveva scambiato per un altro pilota: "Io pensavo fossi tu, Lando" ha infatti replicato il monegasco della Ferrari.

A rendere esilarante il siparietto è quindi l'ultimissimo scambio di battute con Lando Norris che, in risposta a quanto affermato da Leclerc, ha ribadito il suo pensiero ("E io pensavo fosse Max") fornendo così un assist per la divertente e divertita puntualizzazione di Verstappen che rivolgendosi direttamente al pilota della McLaren ha chiosato con un "No, in realtà tu speravi che fossi io" che ha fatto scoppiare i tre rivali, protagonisti in pista e fuori del Mondiale di Formula 1 2024, in una fragorosa risata.

