Norris si presenta sul palco del Gala FIA e si rimangia ciò che ha detto su Verstappen: “Voglio ritrattare” Durante la cerimonia di premiazione della Formula 1 2024 al Gala della FIA Lando Norris ha aperto il suo discorso sul palco rimangiandosi pubblicamente i commenti fatti su Max Verstappen al termine del GP del Brasile: “Come prima cosa voglio ritrattare ciò che ho detto su di lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Terminato il Mondiale della Formula 1 2024 e mandati in archivio anche i test collettivi di fine stagione andati in scena ad Abu Dhabi, prima di andare in vacanza i protagonisti del Circus si sono ritrovati a Kigali, in Ruanda, per il Gran Gala della FIA. E anche qui non sono mancati i colpi di scena. Quello più eclatante lo ha certamente regalato il pilota della McLaren Lando Norris, fresco vincitore del campionato costruttori e secondo nella classifica piloti dietro al campione del mondo Max Verstappen con cui, nel corso dell'anno, ha avuto modo di scontrarsi più volte in pista in duelli che sono anche andati oltre i limiti dentro e fuori la pista.

Il britannico dopo esser salito sul palco per ricevere il premio come secondo classificato ha infatti voluto aprire il suo discorso rimangiandosi pubblicamente alcune dure affermazioni fatte nei confronti dell'amico/rivale e della Red Bull subito dopo la fine della gara di Interlagos dove l'olandese aveva appena compiuto un'impresa epica andando a vincere la corsa dopo esser partito dalla diciassettesima casella della griglia di partenza.

In preda alla frustrazione infatti al termine del GP del Brasile che ha di fatto azzerato le sue chance di ricucire il gap in classifica dalla vetta, il 25enne di Bristol si era lasciato andare a commenti volti a sminuire quanto erano riusciti a fare in pista il quattro volte campione del mondo e il suo team. "Max ha guidato bene ed è stato fortunato. Hanno avuto solo fortuna. Hanno beneficiato di una regola che non è apprezzata da nessuno. George (Russell, ndr) avrebbe meritato di vincere la gara. Si è trattato di un azzardo che ha dato i suoi frutti, ma non è talento, è solo fortuna" aveva infatti detto in quell'occasione l'alfiere della McLaren.

E così, appena salito sul palco del Gala di fine stagione della FIA, Lando Norris ha voluto ritrattare quelle dichiarazioni che, in quel momento, erano apparse fuori luogo e figlie di una eccessiva frustrazione dettata dal fatto che proprio quell'incredibile impresa compiuta da Verstappen aveva di fatto spento il suo sogno di diventare campione del mondo della Formula 1 per la prima volta in carriera: "Innanzitutto, voglio ritrattare quel commento fatto in precedenza, in cui ho detto che era tutta fortuna, e non era talento – ha difatti esordito il pilota britannico -. Quello che ha fatto quest’anno, quello che ha fatto in Brasile, ovviamente, è stato incredibile. Sono il primo a riconoscerlo quando sono io a competere contro di lui" ha infatti detto prima di azzardare una giustificazione additando la colpa ai media, rei a suo dire di aver cambiato il senso di ciò che avesse voluto dire (rivolgendosi a Verstappen infatti ha detto "Sai come i media stravolgono le cose").