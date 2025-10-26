Norris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico: Leclerc 2° e Hamilton 3°

Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 battendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partitranno rispettivamente in seconda e terza posizione nella griglia di partenza della gara della domenica. Quinto Max Verstappen , 8° Piastri preceduto anche da Sainz e Kimi Antonelli.

Lando Norris domina nelle Qualifiche di scena sul circuito Hermanos Rodriguez prendendosi con autorevolezza la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 mettendo così fine ad un digiuno McLaren che durava da Zandvoort. Il britannico, il più veloce per tutto il weekend, nel Q3 ha dovuto comunque sudare per chiudere la pratica e guadagnarsi la possibilità di partire davanti a tutti in griglia di partenza nella gara della domenica. Già perché le i piloti della Ferrari Charles Leclerc (2° a due decimi e mezzo) e Lewis Hamilton (3° a tre decimi e mezzo) hanno provato ad impensierirlo costringendolo ad effettuare un giro pazzesco nell'ultimo tentativo del Q3.

Grande colpo in ottica Mondiale per l'inglese della McLaren dato che Max Verstappen partirà 5° in gara (davanti a lui anche George Russell con la Mercedes) e Oscar Piastri scatterà addirittura dalla settima casella della griglia di partenza avendo chiuso le qualifiche in ottava posizione (ne guadagnerà una per la penalità che dovrà scontare Sainz che lo aveva preceduto nel Q3). A rendere ancora più emozionate la fase cruciale delle qualifiche anche la presenza di tre rookie con Kimi Antonelli che chiudendo sesto batte i "colleghi" Hadjar e Bearman (rispettivamente 9° e 10°).

Il Q2 non era stato da meno dato che a rischiare la clamorosa eliminazione era stato il leader del Mondiale Oscar Piastri salvatosi, mettendo fuori Tsunoda, solo con un giro finale da brividi che gli ha permesso di entrare in top-10. Oltre al giapponese della Red Bull, a fermarsi nel secondo segmento della qualifica sono stati Ocon, Hulkenberg, Alonso e Lawson.

Le emozioni erano cominciate già nel combattuto Q1 che aveva visto tutti i 20 piloti racchiusi in sette decimi con Kimi Antonelli che si è salvato dalla clamorosa eliminazione per un soffio. L'italiano della Mercedes aveva infatti concluso in quindicesima posizione di poco davanti a Bortoleto primo degli eliminati. Insieme al brasiliano della Sauber si sono fermati alla prima fase delle qualifiche anche Albon, Gasly, Stroll e Colapinto.

Tempi e risultati delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025

Queste le classifiche, i risultati e i tempi di Q1, Q2 e Q3 delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025 di scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico:

Q3

Lando Norris 1:15.586 Charles Leclerc +0.262 Lewis Hamilton +0.352 George Russell +0.448 Max Verstappen +0.484 Kimi Antonelli +0.532 Carlos Sainz +0.586 Oscar Piastri +0.588 Isack Hadjar +0.666 Oliver Bearman +0.874

Q2

Lando Norris 1:16.252 Lewis Hamilton+0.206 George Russell+0.285 Max Verstappen+0.353 Carlos Sainz+0.355 Charles Leclerc+0.406 Oscar Piastri+0.485 Kimi Antonelli+0.521 Oliver Bearman+0.535 Isack Hadjar+0.552 Yuki Tsunoda+0.564 Esteban Ocon+0.585 Nico Hulkenberg+0.764 Fernando Alonso+0.851 Liam Lawson+1.820

Q1