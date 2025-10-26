Norris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico: Leclerc 2° e Hamilton 3°
Lando Norris domina nelle Qualifiche di scena sul circuito Hermanos Rodriguez prendendosi con autorevolezza la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 mettendo così fine ad un digiuno McLaren che durava da Zandvoort. Il britannico, il più veloce per tutto il weekend, nel Q3 ha dovuto comunque sudare per chiudere la pratica e guadagnarsi la possibilità di partire davanti a tutti in griglia di partenza nella gara della domenica. Già perché le i piloti della Ferrari Charles Leclerc (2° a due decimi e mezzo) e Lewis Hamilton (3° a tre decimi e mezzo) hanno provato ad impensierirlo costringendolo ad effettuare un giro pazzesco nell'ultimo tentativo del Q3.
Grande colpo in ottica Mondiale per l'inglese della McLaren dato che Max Verstappen partirà 5° in gara (davanti a lui anche George Russell con la Mercedes) e Oscar Piastri scatterà addirittura dalla settima casella della griglia di partenza avendo chiuso le qualifiche in ottava posizione (ne guadagnerà una per la penalità che dovrà scontare Sainz che lo aveva preceduto nel Q3). A rendere ancora più emozionate la fase cruciale delle qualifiche anche la presenza di tre rookie con Kimi Antonelli che chiudendo sesto batte i "colleghi" Hadjar e Bearman (rispettivamente 9° e 10°).
Il Q2 non era stato da meno dato che a rischiare la clamorosa eliminazione era stato il leader del Mondiale Oscar Piastri salvatosi, mettendo fuori Tsunoda, solo con un giro finale da brividi che gli ha permesso di entrare in top-10. Oltre al giapponese della Red Bull, a fermarsi nel secondo segmento della qualifica sono stati Ocon, Hulkenberg, Alonso e Lawson.
Le emozioni erano cominciate già nel combattuto Q1 che aveva visto tutti i 20 piloti racchiusi in sette decimi con Kimi Antonelli che si è salvato dalla clamorosa eliminazione per un soffio. L'italiano della Mercedes aveva infatti concluso in quindicesima posizione di poco davanti a Bortoleto primo degli eliminati. Insieme al brasiliano della Sauber si sono fermati alla prima fase delle qualifiche anche Albon, Gasly, Stroll e Colapinto.
Tempi e risultati delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025
Queste le classifiche, i risultati e i tempi di Q1, Q2 e Q3 delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025 di scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico:
- Q3
- Lando Norris 1:15.586
- Charles Leclerc +0.262
- Lewis Hamilton +0.352
- George Russell +0.448
- Max Verstappen +0.484
- Kimi Antonelli +0.532
- Carlos Sainz +0.586
- Oscar Piastri +0.588
- Isack Hadjar +0.666
- Oliver Bearman +0.874
- Q2
- Lando Norris 1:16.252
- Lewis Hamilton+0.206
- George Russell+0.285
- Max Verstappen+0.353
- Carlos Sainz+0.355
- Charles Leclerc+0.406
- Oscar Piastri+0.485
- Kimi Antonelli+0.521
- Oliver Bearman+0.535
- Isack Hadjar+0.552
- Yuki Tsunoda+0.564
- Esteban Ocon+0.585
- Nico Hulkenberg+0.764
- Fernando Alonso+0.851
- Liam Lawson+1.820
- Q1
- Isack Hadjar 1:16.733
- Lewis Hamilton+0.003
- George Russell+0.162
- Lando Norris+0.166
- Esteban Ocon+0.215
- Liam Lawson+0.228
- Charles Leclerc+0.291
- Oliver Bearman+0.307
- Max Verstappen+0.343
- Oscar Piastri+0.425
- Carlos Sainz+0.438
- Fernando Alonso+0.499
- Yuki Tsunoda+0.501
- Nico Hulkenberg+0.518
- Kimi Antonelli+0.558
- Gabriel Bortoleto+0.679
- Alexander Albon+0.757
- Pierre Gasly+0.813
- Lance Stroll+0.873
- Franco Colapinto+0.937