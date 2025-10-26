Formula 1
Norris infrange i sogni di gloria della Ferrari e strappa la pole del GP del Messico: Leclerc 2° e Hamilton 3°

Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 battendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partitranno rispettivamente in seconda e terza posizione nella griglia di partenza della gara della domenica. Quinto Max Verstappen , 8° Piastri preceduto anche da Sainz e Kimi Antonelli.
A cura di Michele Mazzeo
Immagine

Lando Norris domina nelle Qualifiche di scena sul circuito Hermanos Rodriguez prendendosi con autorevolezza la pole position del GP del Messico della Formula 1 2025 mettendo così fine ad un digiuno McLaren che durava da Zandvoort. Il britannico, il più veloce per tutto il weekend, nel Q3 ha dovuto comunque sudare per chiudere la pratica e guadagnarsi la possibilità di partire davanti a tutti in griglia di partenza nella gara della domenica. Già perché le i piloti della Ferrari Charles Leclerc (2° a due decimi e mezzo) e Lewis Hamilton (3° a tre decimi e mezzo) hanno provato ad impensierirlo costringendolo ad effettuare un giro pazzesco nell'ultimo tentativo del Q3.

Grande colpo in ottica Mondiale per l'inglese della McLaren dato che Max Verstappen partirà 5° in gara (davanti a lui anche George Russell con la Mercedes) e Oscar Piastri scatterà addirittura dalla settima casella della griglia di partenza avendo chiuso le qualifiche in ottava posizione (ne guadagnerà una per la penalità che dovrà scontare Sainz che lo aveva preceduto nel Q3). A rendere ancora più emozionate la fase cruciale delle qualifiche anche la presenza di tre rookie con Kimi Antonelli che chiudendo sesto batte i "colleghi" Hadjar e Bearman (rispettivamente 9° e 10°).

Immagine

Il Q2 non era stato da meno dato che a rischiare la clamorosa eliminazione era stato il leader del Mondiale Oscar Piastri salvatosi, mettendo fuori Tsunoda, solo con un giro finale da brividi che gli ha permesso di entrare in top-10. Oltre al giapponese della Red Bull, a fermarsi nel secondo segmento della qualifica sono stati Ocon, Hulkenberg, Alonso e Lawson.

Chi è Antonio Fuoco, l'amico di Leclerc che oggi corre sulla Ferrari al posto di Hamilton in Messico

Le emozioni erano cominciate già nel combattuto Q1 che aveva visto tutti i 20 piloti racchiusi in sette decimi con Kimi Antonelli che si è salvato dalla clamorosa eliminazione per un soffio. L'italiano della Mercedes aveva infatti concluso in quindicesima posizione di poco davanti a Bortoleto primo degli eliminati. Insieme al brasiliano della Sauber si sono fermati alla prima fase delle qualifiche anche Albon, Gasly, Stroll e Colapinto.

Tempi e risultati delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025

Queste le classifiche, i risultati e i tempi di Q1, Q2 e Q3 delle qualifiche del GP del Messico della Formula 1 2025 di scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico:

  • Q3
  1. Lando Norris 1:15.586
  2. Charles Leclerc +0.262
  3. Lewis Hamilton +0.352
  4. George Russell +0.448
  5. Max Verstappen +0.484
  6. Kimi Antonelli +0.532
  7. Carlos Sainz +0.586
  8. Oscar Piastri +0.588
  9. Isack Hadjar +0.666
  10. Oliver Bearman +0.874
  • Q2
  1. Lando Norris 1:16.252
  2. Lewis Hamilton+0.206
  3. George Russell+0.285
  4. Max Verstappen+0.353
  5. Carlos Sainz+0.355
  6. Charles Leclerc+0.406
  7. Oscar Piastri+0.485
  8. Kimi Antonelli+0.521
  9. Oliver Bearman+0.535
  10. Isack Hadjar+0.552
  11. Yuki Tsunoda+0.564
  12. Esteban Ocon+0.585
  13. Nico Hulkenberg+0.764
  14. Fernando Alonso+0.851
  15. Liam Lawson+1.820
  • Q1
  1. Isack Hadjar 1:16.733
  2. Lewis Hamilton+0.003
  3. George Russell+0.162
  4. Lando Norris+0.166
  5. Esteban Ocon+0.215
  6. Liam Lawson+0.228
  7. Charles Leclerc+0.291
  8. Oliver Bearman+0.307
  9. Max Verstappen+0.343
  10. Oscar Piastri+0.425
  11. Carlos Sainz+0.438
  12. Fernando Alonso+0.499
  13. Yuki Tsunoda+0.501
  14. Nico Hulkenberg+0.518
  15. Kimi Antonelli+0.558
  16. Gabriel Bortoleto+0.679
  17. Alexander Albon+0.757
  18. Pierre Gasly+0.813
  19. Lance Stroll+0.873
  20. Franco Colapinto+0.937 
