Nemmeno Hamilton si spiega i problemi della Ferrari: “Difficile capire cosa gli succede in gara” La Mercedes è lontanissima dalla Red Bull. Lewis Hamilton in rimonta ha ottenuto il sesto posto del Gp di Miami, e dopo quella gara si è detto estremamente soddisfatto. Ma l’inglese ha parlato anche dei problemi della Ferrari.

A cura di Alessio Morra

La Mercedes sta vivendo una stagione pressoché simile a quella precedente. Chance di vincere e di realizzare pole position sono quasi pari a zero, anche se a fine 2022 Russell piazzò il colpo. Hamilton un podio lo ha conquistato, a Melbourne. Un risultato che gli ha dato fiducia, mal riposta visto poi l'esito della gara di Baku. In Azerbaigian ha chiuso sesto, risultato identico a Miami, dove però ha compiuto una discreta rimonta, che lo ha esaltato. Bello vedere un campionissimo gioire per un sesto posto, ma è sconsolante pensare che un anno e mezzo il sesto posto sarebbe stato un risultato disastroso. E chissà che da questa fiducia non arrivi ulteriore forza per l'inglese, che va a caccia da tempo immemorabile del successo numero 104.

Un sabato totalmente da dimenticare. Fuori in Q2, per la prima volta dopo un anno. Il britannico è partito dalla 13ª posizione, dalla quale a lungo non si è schiodato, poi dopo metà gara Hamilton ha cambiato marcia, ha superato un paio di rivali, e dopo il pit aveva gomme più fresche rispetto a una sfilza di avversari che ha superato a suon di sorpassi. Leclerc che era molto avanti è stato velocemente raggiunto e infilato con una bella manovra. A Miami ha chiuso sesto.

L'esaltante rimonta ha dato vitalità all'inglese che dopo la gara a caldo ha detto: "È stato grandioso, solo per essere in grado di sorpassare. Nella gara sprint e nell'ultima gara, stavo andando all'indietro ed è demoralizzante quando vai all'indietro. Ma è stato fantastico avere il ritmo, vedere le macchine davanti e vedere i progressi e sapere che lotteremo con le persone. Abbiamo anche fatto un paio di grandi sorpassi, questo è ciò per cui vivo".

Poi il sette volte campione del mondo ha parlato anche della Ferrari, che nel giro secco è fenomenale ma che in gara continua ad annaspare: "Onestamente, è stato fantastico vedere la Ferrari davanti e ancora di più raggiungerli poco a poco. È davvero impressionante che siano davvero veloci sul giro singolo, ma non so cosa stesse succedendo in quella gara".