Nella gara in Brasile rispunta la bandiera nera, in F1 non si vedeva da 17 anni: è la punizione più grave per un pilota Nico Hulkenberg della Haas è stato squalificato dagli steward per aver violato il regolamento di F1 durante la corsa a Interlagos: l'episodio è accaduto al 28° giro, quando è finito fuori pista alla curva 1.

Nel Gran Premio del Brasile di F1 corso in una situazione proibitiva per la pioggia (che aveva costretto al rinvio delle qualifiche e messo a rischio la stessa gara) e scandito dagli incidenti, a spiccare tra lo sventolio di bandiere rosse è stata anche una segnalazione fatta utilizzando una bandiera nera. Cos'è e che significato ha quell'avviso mostrato sul circuito di Interlagos? Lo sa bene Nico Hulkenberg che, quando l'ha vista, ha capito subito quali sarebbero state le conseguenze. È il provvedimento più grave che piomba tra capo e collo mentre si è ancora in pista: è stato squalificato come da regolamento prima che il GP riprendesse dopo lo spaventoso impatto di Franco Colapinto della Williams (l'argentino è uscito illeso dall'abitacolo distrutto). Come Lance Stroll, Alex Albon, Carlos Sainz (e lo stesso Colapinto) anche il tedesco non è riuscito a gestire nel migliore dei modi la guida sotto il diluvio.

La regola della bandiera nera che ha squalificato Hulkenberg

Il pilota della Haas, finito su un cordolo, era scivolato fuori dalla pista al 28° giro e, impossibilitato a rientrare sul tracciato manovrando da solo la monoposto (per l'asfalto bagnato), ha avuto bisogno dell'aiuto degli steward per tornare in carreggiata dopo essersi ‘arenata' all'esterno della curva 1. La procedura standard consiste nell'esporre il numero di gara del pilota accanto alla bandiera nera per indicare la sanzione più severa che viene comminata perché, secondo le norme vigenti, ai piloti è espressamente vietato beneficiare di assistenza per rientrare in qualsiasi sessione. A Hulkenberg non sono stati aggiunti punti di penalità alla super licenza poiché l'infrazione in cui è incappato non è ritenuta una minaccia diretta agli standard di sicurezza.

L'ultima volta accadde nel 2007 durante il Gp del Canada

Dunque, non c'è alcuna spiegazione macabra dietro quell'avvertimento e nemmeno è la prima volta che viene usata, l'ultima risale a 17 anni fa: ne restarono ‘vittime' Giancarlo Fisichella e Felipe Massa durante il Gran Premio in Canada del 2007. In quel caso, però, vennero estromessi perché entrambi uscirono dalla corsia box mentre il semaforo rosso era ancora acceso.

A Interlagos il week-end difficile del pilota della Haas

Un week-end difficile e deludente per Hulkenberg. Dopo una sessione di qualifica anomala (disputata nel giorno stesso del Gran Premio a causa del meteo), il pilota della Haas non era andato oltre il 19° piazzamento in griglia di partenza. E quando ha dovuto abbandonare la corsa era ancora fuori dalle prime dieci posizioni con un tempo tale da lasciar presagire – compreso il contesto ambientale al limite – che non sarebbe riuscito a competere per strappare punti. Gli è rimasta addosso solo tanta delusione, lenita dal fatto che la squalifica non avrà riflessi sulla sua stagione.

Nella classifica generale del Mondiale di F1 comandata da Max Verstappen (protagonista di una vittoria straordinaria in rimonta a Interlagos), il tedesco è attualmente 10° con 31 punti a -31 da Alonso (62) e con un distacco abissale (-131 punti) rispetto a Sergio Perez (9°).