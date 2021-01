Prima vera mossa di Stefano Domenicali da nuovo Ceo della Formula 1 che vuole tornare all'antico. Il boss del Circus, che dallo scorso 5 gennaio ha preso il posto di Chase Carey, ha infatti annunciato una prima modifica regolamentare in vista del Mondiale 2021 che riguarda l'orario di partenza dei GP in programma nel calendario già ratificato per il quale, secondo lo stesso manager emiliano, nonostante la crescente emergenza sanitaria a livello globale legata alla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti, si farà di tutto affinché sia confermato nella sua interezza, cioè con tutti i 23 appuntamenti ufficializzati nell'ultima revisione che ha visto l'ingresso del GP di Imola inizialmente fuori dal lotto.

In un'intervista rilasciata a Sky Sport infatti Stefano Domenicali ha annunciato che per quanto riguarda l'orario di inizio delle gare già a cominciare da questa imminente stagione si tornerà all'ora tonda. Niente più dunque 14.10, 17.10 o 20.10, lo spegnimento del semaforo tornerà all'ora piena, come accadeva in passato: la start delle corse dunque già da questo 2021 sarà alle 14, alle 17, alle 20 e così via, a seconda del luogo del globo che ospita l'evento.

La decisione non è ancora stata ratificata, manca dunque l'ufficialità, ma il nuovo boss della Formula 1 non ha dubbi: "È una decisione che dev’essere ancora formalizzata, quindi bisogna dare il beneficio della formalizzazione alla prossima FOM Commission – ha spiegato infatti Stefano Domenicali nell'intervista ai microfoni di Sky Sport -, ma le gare partiranno all’ora piena: alle 15, alle 14, alle 17. Torniamo alla storia, all’ora con cifra tonda".