Nasce la FIAT Pandina, è la nuova serie speciale della Panda: cosa cambia Nasce la Pandina, la nuova serie speciale della Panda: ecco tutte le novità e le informazioni sulla nuova city car della Fiat che sarà prodotta a Pomigliano d'Arco e a breve sarà disponibile in Italia.

A cura di Michele Mazzeo

Nasce la nuova Panda ma cambia nome: è ibrida e si chiama Pandina. E anche questa serie speciale di quella che è l'auto più venduta in Italia sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, dove dal 2011 c'è la produzione della city car della Fiat, fino al 2027. Dal punto di vista estetico la Pandina si presenta come un restyling che si ispira alla Panda Cross, ma sono tante le novità sul piano tecnologico e di assistenza alla guida rispetto al modello tradizionale. E questa va dunque dunque ad arricchire la gamma a cui a breve si aggiungerà anche la Grande Panda che arriverà nella versione elettrica in Italia il prossimo 11 luglio. Ad annunciare tutto è stato l'amministratore delegato della Fiat, Olivier Francois, che ha poi spiegato anche l'origine del nome: "La nuova Fiat Pandina é un omaggio all'amore degli italiani per la Panda. In effetti, Pandina é il soprannome con cui gli italiani l'hanno sempre chiamata" le sue parole a riguardo.

Cosa cambia nella Pandina, la nuova Panda ibrida di Fiat

La nuova Pandina, avrà nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), un nuovo quadro digitale e un nuovo volante, che la rendono la Panda più tecnologica e sicura di sempre. Sotto il cofano avrà un motore a benzina 1.0 da 70 Cv affiancato dal sistema mild-hybrid. Dal punto di vista del design, invece la Pandina presenta una nuova fascia della plancia verniciata di bianco e nuovi interni con monogramma e logo in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual.

I nuovi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida della Pandina

La dotazione di serie della Pandina comprende nuovissime funzioni pensate per assistere il guidatore come il sistema di frenata automatica d'emergenza, introdotto al fine di diminuire il pericolo dei tamponamenti, il sistema di mantenimento della carreggiata, il rilevatore di stanchezza del guidatore e il riconoscimento della segnaletica stradale, che rileva e riconosce i segnali stradali, visualizzandoli sul nuovo quadro strumenti da sette pollici completamente digitale. I sei airbag completano quindi la dotazione di sicurezza di serie.

Di serie ci saranno poi anche utilissimi strumenti come i sensori di parcheggio posteriori, il Cruise control e gli abbaglianti automatici con la maggior parte delle funzionalità che è gestita da una telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno.

Quando sarà in vendita la nuova Pandina

La Pandina sarà disponibile a partire da quest'estate in Italia e negli altri principali Paesi europei. Oltre ai colori già esistenti, ovvero "bianco gelato", "nero cinema", "rosso passione" e "blu Italia", la serie speciale della Panda sarà disponibile anche in "giallo Positano" e in diversi nuove colorazioni con abbinamenti bicolori.