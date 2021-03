Jack Miller è stato il più veloce nella prima giornata dell'ultima sessione test della MotoGP in Qatar. Una grande prestazione quella del pilota australiano della Ducati che si è messo alle spalle Quartararo e Vinales. Bene l'Aprilia di Aleix Espargaro. Nella top ten le Suzuki campioni del mondo in carica, solo tredicesimo Valentino Rossi.

Bene anche la Yamaha

Ducati sugli scudi a Losail, in Qatar. Miller ha realizzato un eccezionale 1'53"183. Un tempo record. E si, perché questo è il primato assoluto sul tracciato di Losail, dove a fine mese si disputerà la prima gara del Mondiale 2021. Alle spalle di Jack Muller si sono piazzate le Yamaha del francese Quartararo e lo spagnolo Vinales, rispettivamente a 80 millesimi e oltre tre decimi. Quarto posto per Zarco, anche lui su Ducati. In questa prima giornata si è assistito a una supremazia di due case. La Suzuki ha piazzato il campione del mondo Mir al 7° posto, mentre Rins è 8°.

I risultati dei piloti italiani

Quinto posto per Pol Espargaro, davanti a Aleix Espargaro sull'Aprila del Team Gresini. Nella top ten anche un'altra Ducati, quella di Bagnaia. Undicesimo Morbidelli, tredicesimo Valentino Rossi. 14° Bastianini, campione Moto2, 17° Petrucci, 22° Marini e 25° Savadori.

Le parole di Miller

In senso stretto non è stata una grande giornata per i piloti italiani, ma un team italiano è davanti a tutti: la Ducati, che ha brillato con Jack Miller, che nell'intervista rilasciata a Sky ha spiegato il lavoro fatto, che lascia ben sperare per l'inizio del campionato: