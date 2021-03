Concluso anche il quarto giorno di test prestagionali della MotoGP 2021 in corso di svolgimento in Qatar. A piazzare il miglior tempo sul circuito di Losail è stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales che nel suo giro più veloce ha fermato il cronometro sull'1:53.244 chiudendo davanti all'italiano del Team Petronas Franco Morbidelli (+0.079) e al compagno di squadra Fabio Quartararo (+0.154) che chiude dunque il tris di moto della Casa di Iwata. Quarto crono di giornata per l'italiano della Ducati Francesco ‘Pecco' Bagnaia (+0.200) che fa meglio dell'Aprilia del Team Gresini di Aleix Espargarò (+0.396) che si conferma comunque la grande sorpresa di questi test preseason precedendo le Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir (+0.583) e di Alex Rins (+0.616). Buona sessione anche per il nove volte campione del mondo Valentino Rossi (+0.749) che con l'ottavo posto finale conferma i miglioramenti nel feeling con la nuova M1 del team Petronas lasciati già intravedere nella giornata di ieri.

