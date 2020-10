Fabio Quartararo ha collezionato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGp. Il francese leader della classifica mondiale con un eccezionale ultimo giro ha conquistato la pole position davanti a Miller, e Danilo Petrucci. 6° tempo per Andrea Dovizioso, e a seguire Pecco Bagnaia. Valentino Rossi sarà il decimo pilota sulla griglia. Mentre Joan Mir della Suzuki, secondo nella classifica Mondiale, fuori nella Q1 partirà dal 14° posto in griglia.

Fabio Quartararo in pole nel Gran Premio di Francia di MotoGp

Fabio Quartararo partirà davanti a tutti sul tracciato di Le Mans in occasione del Gran Premio di MotoGP di Francia. Il pilota di casa con l'ultimo giro è riuscito a mettere tutti alle sue spalle, centrando la pole position con il tempo di 1:31.315. Un ottimo risultato per il leader della classifica generale, che si è ripreso un primato che gli era strappato da Jack Miller della Ducati Pramac Racing in giornata di grazia, ritrovando una pole che gli mancava dal 26 luglio. Alle loro spalle Danilo Petrucci, che domani avrà una grande chance. Alle spalle della Yamaha di Quartararo dunque ci saranno dunque due Ducati. Ottimo 4° posto per Crutchlow che pur non essendo ancora al top dopo il problema al braccio si è reso protagonista di un ottimo tempo.

MotoGp, risultati delle qualifica del GP di Francia

Giornata positiva dunque per la Ducati che oltre a Miller e Petrucci, potrà contare su altri due piloti nelle prime sette posizioni in griglia. Si tratta di Dovizioso e Bagnaia, che hanno fatto registrare il 6° e 7° tempo. Pecco durante la sua performance si è arrabbiato con Oliveira che gli ha "rovinato" il giro. Valentino Rossi, dopo la caduta senza conseguenze nelle prove di questa mattina, partirà dalla 10a posizione.

GP di Francia Moto GP, la griglia di partenza

1 F. QUARTARARO 1:31.315

2 J. MILLER +0.222

3 D. PETRUCCI +0.359

4 C. CRUTCHLOW +0.371

5 M. VINALES +0.404

6 A. DOVIZIOSO +0.407

7 F. BAGNAIA +0.437

8 P. ESPARGARO‘ +0.480

9 J. ZARCO +0.517

10 V. ROSSI +0.574