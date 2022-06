MotoGP oggi, orari TV GP Catalunya su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle 14:00 è fissato l’orario di partenza della gara della MotoGP del GP della Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò di Barcellona: dove vederla in diretta TV su Sky e in differita su TV8. Pole position per Aleix Espargaro che in griglia di partenza precede Bagnaia e Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP fa tappa sul circuito del Montmelò di Barcellona per la gara del GP della Catalogna, nono round del Mondiale 2022. L'orario della partenza è in programma alle ore 14:00. La corsa della classe regina sul tracciato catalano si può vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:00. Aleix Espargaro con l'Aprilia parte dalla pole al fianco di Pecco Bagnaia su Ducati e Fabio Quartararo su Yamaha che scattano invece rispettivamente dalla seconda e terza casella della griglia di partenza. Di Giannantonio al via dalla seconda fila, mentre il compagno di squadra Enea Bastianini è chiamato alla rimonta partendo dalla 14ª casella. Assente Marc Marquez nuovamente operato per i problemi al braccio destro.

Gli orari TV del MotoGP GP Catalogna, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della MotoGP del GP della Catalogna di oggi inizia alle ore 14.00: per quanto riguarda gli orari TV del collegamento pre-gara invece su Sky si comincia alle ore 13:15 mentre alle 16:30 è prevista la differita in chiaro su TV8. La corsa sul circuito di Barcellona della MotGP sarà preceduta dal warm-up, alle ore 9.40, e dalle gare di Moto 3 alle 11 e Moto 2 alle 12.20.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Barcellona

La gara della MotoGP del GP della Catalogna è trasmessa in diretta TV esclusiva da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Si potrà assistere alla corsa del Montmelò della classe regina anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, sulla piattaforma NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi in TV e in streaming gratis anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita a partire dalle ore 17:00.

La griglia di partenza del GP della Catalogna della MotoGP 2022