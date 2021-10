MotoGP, Marquez vola nelle prove libere 1 ad Austin. Flop Yamaha: Valentino Rossi penultimo Marc Marquez domina la prima sessione di prove libere del GP delle Americhe della MotoGP 2021. Sul tracciato bagnato di Austin il pilota della Honda ha preceduto le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. In difficoltà le Yamaha con Quartararo 15°, Morbidelli 17° e Valentino Rossi e Andrea Dovizioso rispettivamente in penultima e ultima posizione in queste FP1.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez vola con la Honda nella prima sessione di prove libere del GP delle Americhe della MotoGP 2021. Sul tracciato bagnato di Austin lo spagnolo (molto a suo agio sulla pista che lo ha visto trionfare in sei occasioni) piazza il miglior tempo precedendo la Ducati di Jack Miller e quella del team Pramac di Johann Zarco.

Tre le Desmosedici in top-10 in queste FP1: oltre a Jack Miller e Zarco infatti tra i migliori dieci c'è anche Pecco Bagnaia (8°). In grande difficoltà invece le Yamaha con il leader del Mondiale Fabio Quartararo solo 15° davanti a Franco Morbidelli 17°. Fanno peggio di loro i due esperti piloti italiani della Petronas Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che chiudono rispettivamente in penultima e ultima posizione in queste Libere 1 di Austin.

MotoGP 2021, prove libere 1 GP Americhe a Austin: risultati, classifica e tempi