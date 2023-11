MotoGP Malesia stanotte, dove vedere qualifiche e gara sprint in diretta e streming: gli orari TV su TV8 e Sky Stanotte e nella mattina di sabato 11 novembre si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP della Malesia della MotoGP 2023: gli orari e come vedere l’azione in pista in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

A cura di Michele Mazzeo

A Sepang si comincia a fare sul serio con le qualifiche e la sprint race del GP della Malesia della MotoGP 2023 che andranno in scena stanotte e nella primissima mattina di domani sabato 11 novembre. A causa del fuso orario le tradizionali qualifiche con Q1 e Q2 (in programma alle ore 03:50 italiane) che stabiliranno la griglia di partenza della gara sprint e della gara della domenica della classe regina del Motomondiale si disputeranno al mattino con i piloti che poi alle 08:00 (ora italiana) torneranno sulla pista malese per la mini-corsa da 10 giri che assegna i primi punti iridati di questo weekend (terzultimo round della lotta per il titolo tutta interna a Ducati tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin). Nuovi orari dunque per qualifiche e gara sprint del GP della Malesia della MotoGP che si possono vedere in live streaming e in diretta TV su TV8 e Sky.

Gli orari TV del GP della Malesia di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e sprint race

Il programma del GP della Malesia della MotoGP 2023 prevede che sia la qualifica che la sprint race si disputino con nuovi orari. Le qualifiche con Q1 e Q2 inizieranno alle 03:50 di questa notte e termineranno quando in Italia saranno le 04:3o. La partenza della gara sprint del Gran Premio della Malesia è invece fissata alle 08:00 italiane di domani mattina. Cambia dunque anche il palinsesto su Sky e TV8 per vedere qualifiche e gara sprint in diretta TV e in streaming.

Qualifiche e sprint race MotoGP Malesia, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

I metodi per vedere in diretta TV e live streaming le qualifiche e la sprint race del GP della Malesia della MotoGP sono quelli tradizionali. La qualifica con Q1 e Q2 così come la gara breve da 10 giri sul circuito di Sepang in programma stanotte e domani mattina sono infatti trasmesse in diretta da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha acquistato il ‘Pass Sport', anche su NOW. Stesso discorso per quel che riguarda la trasmissione in chiaro su TV8: le Qualifiche saranno trasmesse in diretta TV sia sul canale 8 del digitale terrestre che in streaming sul sito tv8.it, così come la Sprint Race del Gran Premio della Malesia della MotoGP 2023 che si può vedere gratis in chiaro su TV8 a partire dalle ore 08:00.