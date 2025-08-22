MotoGP, GP Ungheria: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Oggi prove libere e prequalifiche del GP d’Ungheria della MotoGP 2025: programma e orari di prove libere, qualifiche, Sprint e gara su Sky, NOW e TV8. Ecco dove vedere in diretta TV e streaming il weekend al Balaton Park Circuit.

Il Mondiale di MotoGp 2025 fa tappa in Ungheria per la prima volta dopo 33 anni, l'ultima edizione risale al 1992 ma all'Hungaroring. A partire da oggi, venerdì 22 agosto, con prove e libere e prequalifiche e fino alla gara di domenica 24, il Balaton Park Circuit ospiterà il 14° Gran Premio della stagione. Il tracciato magiaro si presenta rinnovato, con una prevalenza di curve a sinistra (10 a 7) e caratteristiche tali (chicane, staccate, cambi di direzione) da sollecitare gomme (sarà fondamentale gestirne bene il degrado) e freni oltre a sottoporre i piloti a uno sforzo maggiore.

Marc Marquez è il favorito, lo spagnolo è in cima alla classifica dei piloti (+142 sul fratello, Alex) e il suo primo anno in Ducati si sta rivelando prodigo di successi. I numeri spiegano bene come sia sempre riuscito a tenere alta l'asticella del rendimento: ha vinto finora 12 Sprint su 13, è reduce da un filotto di vittorie di Gran Premi (6 di fila su un totale di 9), l'ultima delle quali in Austria, dove è riuscito addirittura a sfatare un tabù (era la pista ‘preferita' di Bagnaia, ha trionfato anche lì). Sarà interessante vedere quale sarà (e se ci sarà) la reazione di Pecco dopo il disastroso weekend al Red Bull Ring e lo sfogo post gara. Sotto i riflettori anche la rivelazione Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi che in sella all'Aprilia s'è piazzato sul podio in Austria.

Nel programma ci sono anche gli appuntamenti di Moto2, Moto3 e MotoE, con la classe regina che (oltre all'attesa per qualifiche e gara) accenderà i motori anche per la Sprint al sabato pomeriggio.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Ungheria di MotoGP

Di seguito la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE sul Balaton Park Circuit. Ecco dove vederla sia su Sky sia in chiaro gratis su TV8, con indicazione di tutti gli orari TV del GP d'Ungheria del Motomondiale 2025:

Venerdì 22 agosto

08:30-08:45 MotoE Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:00-09:35 Moto3 Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:35-12:50 MotoE Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15-13:50 Moto3 Prove 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05-14:45 Moto2 Prove 1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00-16:00 MotoGP prequalifiche (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:00-17:10 MotoE Q1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:20-17:30 MotoE Q2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:40-09:10 Moto3 Prove 2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25-09:55 Moto2 Prove 2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15 MotoE Gara-1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:50-13:05 Moto3 Q1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:15-13:30 Moto3 Q2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45-14:00 Moto2 Q1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

14:10-14:25 Moto2 Q2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00 MotoGP Sprint Race (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16:10 MotoE Gara-2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00 Moto3 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 14)

12:15 Moto2 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 15:15)

14:00 MotoGP Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita su TV8 alle 17)

Dove vedere il GP Ungheria della MotoGP in diretta TV e streaming

Sky Sport MotoGp (canale 208 di Sky) e NOW trasmetteranno la diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Gli abbonati a Sky potranno vederle anche in streaming su Sky Go. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) manderà in onda la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP e delle gare della MotoE al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 14:00; Moto2 ore 15:15; MotoGP ore 17:00). Orari identici per vedere il Gran Premio d'Ungheria in streaming gratis sul sito tv8.it.