Un ingegnere della Yamaha è risultato positivo al coronavirus e altri cinque membri del team giapponese sono stati messi in isolamento ad Andorra. L'intero gruppo di tecnici della casa di Iwata doveva raggiungere Le Mans dove nel week end andrà in scena il GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP, al quale nessuno di loro potrà dunque prendere parte. Tra loro anche il Project Leader Takahiro Sumi. Ad annunciarlo la stessa squadra giapponese. Dopo la Formula 1 (con la Mercedes che ha annunciato la positività di un componente del team), anche la MotoGP è costretta a fare i conti con il Covid-19.

A causa delle restrizioni di viaggio dovute proprio al coronavirus, diversi membri dello staff Yamaha di consueto tra una gara e l'altra si fermano ad Andorra sottoponendosi al tampone ogni lunedì. In questa occasione un membro dello staff tecnico Yamaha è risultato positivo al COVID-19 nella giornata di martedì mentre gli altri cinque ingegneri del gruppo di lavoro sono risultati negativi (lo stesso esito è stato confermato dal secondo tampone effettuato il mercoledì).

L'ingegnere ha contratto il virus in forma asintomatica, ma ciò non ha esentato gli altri cinque colleghi all'auto-isolamento che dunque non potranno essere presenti in Francia. Il Project Leader Takahiro Sumi e gli altri cinque ingegneri resteranno comunque in contatto telematico con il resto della squadra Yamaha e potranno parlare con i piloti offrendo supporto al personale presente nel box a Le Mans. A metà della settimana prossima si sottoporranno poi ad un ulteriore tampone dall'esito del quale dipenderà la loro eventuale partecipazione al prossimo appuntamento della MotoGP che si terrà al Motorland di Aragon.