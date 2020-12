Fausto Gresini ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. Il patron della squadra di MotoGP (fino al 2021 con Aprilia mentre dal 2022 sarà un team indipendente) è ora sotto osservazione costantemente monitorato dopo aver mostrato i sintomi del coronavirus.

Si allunga dunque la lista dei protagonisti del Motomondiale che ha contratto il virus che ha fortemente condizionato la stagione del campionato motociclistico più prestigioso al mondo. Durante l'annata era toccato a diversi piloti tra cui il nove volte campione del mondo Valentino Rossi e a numerosi tecnici e ingegneri al seguito dei team, e adesso, a stagione ampiamente conclusa, è invece toccato al numero uno del Team Gresini.

Il 59enne imolese terminata la compatta stagione del Motomondiale 2020 dove ha seguito da vicino i suoi ragazzi in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, era rientrato a casa per godersi un po' di meritato riposo e stare insieme alla famiglia prima di ripartire per la nuova stagione che prenderà il via in Malesia con i test-prestagionali dal 14 al 16 febbraio.

Soltanto qualche giorno fa aveva comunicato che a partire dal Motomondiale 2022 il Team Gresini tornerà ad essere una squadra indipendente di MotoGP (non legata a nessun costruttore come avvenuto invece con Aprilia negli ultimi anni) e di aver firmato un accordo con Irta di cinque anni, dal 2022 al 2026.

Negli ultimi giorni però Fausto Gresini ha avvertito i primi sintomi del Covid-19 e dopo essersi sottoposto al tampone ed aver ricevuto esito positivo è stato portato in ospedale affinché le sue condizioni siano costantemente monitorate e i sintomi tenuti sotto stretto controllo.