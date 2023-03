MotoGP 2023, come funziona la sprint race: quanti punti assegna la gara e a cosa serve Nel Mondiale della MotoGP 2023 debutta la Sprint Race che si corre al sabato pomeriggio in tutti i gran premi del calendario. La gara sprint dura metà della corsa tradizionale della domenica e assegna punti ai primi 9 classificati. Ecco come funziona, il regolamento, il nuovo sistema di punti e come cambia il programma e gli orari del weekend di MotoGP.

A cura di Michele Mazzeo

Nel Mondiale della MotoGP 2023 viene introdotta la Gara Sprint al sabato che cambia l'intero format dei Gran Premi. A differenza di quanto avviene in Formula 1, le Sprint Race della MotoGP si corrono in tutti i weekend di gara presenti nel calendario. L'introduzione di questa mini-corsa rivoluziona anche gli orari delle sessioni in pista e il programma dei GP del Motomondiale. Le tradizionali qualifiche che determinano la griglia di partenza della sprint race e della gara della domenica sono ora anticipate al sabato mattina per lasciare spazio alla gara sprint che va in scena al sabato pomeriggio. La mini-gara assegna punti validi per le classifiche iridate della MotoGP ai primi nove classificati.

Come funziona la sprint race nella MotoGP 2023

Il regolamento delle gare sprint della MotoGP 2023 prevede che a determinare la griglia di partenza siano le qualifiche con Q1 e Q2 di scena al sabato mattina. La Sprint Race dura la metà dei giri programmati per la tradizionale gara della domenica arrotando eventualmente per difetto (nel GP del Portogallo a Portimao dove la gara della MotoGP della domenica prevede 25 giri, la sprint del sabato dura 12 giri) e assegna punti iridati ai primi nove piloti che taglieranno il traguardo. Al termine va in scena una premiazione per i primi tre classificati. L'ordine d'arrivo della Sprint Race non stabilisce la griglia di partenza della gara della domenica.

Quanti punti assegna la gara del sabato nella MotoGP

La gara sprint della MotoGP del sabato assegna punti valevoli per le classifiche iridate piloti e costruttori ai primi nove classificati in base al piazzamento da loro ottenuto come elencati di seguito:

Vincitore: 12 punti

2° classificato: 9 punti

punti 3° classificato: 7 punti

punti 4° classificato: 6 punti

punti 5° classificato: 5 punti

punti 6° classificato: 4 punti

punti 7° classificato: 3 punti

punti 8° classificato: 2 punti

punti 9° classificato: 1 punto

Come cambiano gli orari dei gran premi con le sprint race

Con l'introduzione della sprint race in tutti i gran premi della MotoGP 2023 vengono stravolti gli orari delle sessioni in pista e l'intero programma dei weekend di gara delle tre classi del Motomondiale. Il venerdì ci sono le due sessioni di prove (FP1 e FP2) che stabiliranno i 10 piloti che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche. Le prime libere durano 45 minuti e iniziano alle 10:45, mentre le Libere 2 hanno una durata di un'ora e cominciano alle ore 15:00. Il sabato mattina ci sono le FP3 da 30 minuti seguite subito dopo dalle qualifiche con la Q1 che inizia alle 10:50 e la Q2 che prende il via alle 11:15. Il sabato pomeriggio alle ore 15:00 c'è quindi la gara sprint della MotoGP. La domenica mattina alle 9:45 va in scena il warm-up e nel pomeriggio, con partenza fissata alle ore 14:00, invece si disputa la gara tradizionale che chiude di fatto il programma del Gran Premio.

Il nuovo programma dei weekend della MotoGP con la Sprint Race:

Venerdì mattina: prove libere 1

Venerdì pomeriggio: prove libere 2

Sabato mattina: prove libere 3

Sabato mattina: qualifiche con Q1 e Q2

Sabato pomeriggio: Sprint Race

Domenica mattina: warm up

Domenica pomeriggio: gara

Quali sono le differenze tra la sprint race della MotoGp e quella della F1

Vi sono due grandi differenze tra la Sprint Race della MotoGP e quella che invece si disputa in Formula 1. La principale è che in F1 questo format va in scena solo in alcuni weekend di gara mentre la classe regina del Motomondiale corre la gara sprint del sabato in tutti i gran premi in calendario. Contrariamente a quanto avviene in Formula 1, inoltre la sprint race della MotoGP non stabilisce la griglia di partenza della gara della domenica.