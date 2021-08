MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Gran Bretagna a Silverstone Tutte le informazioni sul GP della Gran Bretagna a Silverstone della MotoGP 2021 che ha inizio oggi: tutti gli orari delle sessioni in pista e programmazione TV di Sky, TV8 e DAZN del 12° appuntamento stagionale della classe regina del Motomondiale. Ecco dove vedere dal 27 al 29 agosto in diretta, in differita e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul circuito di Silverstone. In gara anche Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale della MotoGP 2021 fa tappa a Silverstone per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2021. Tutte le informazioni necessarie per seguire in diretta la gara britannica che si preannuncia come l'ennesimo duello del Mondiale 2021 tra le Yamaha (che si presentano con le coppie di piloti rivoluzionate rispetto alle ultime gare) e le Ducati con KTM e Suzuki nel ruolo di outsider. Si arriva al week end di Silverstone con Fabio Quartararo che, nonostante il sesto posto finale sotto la pioggia austriaca nell'ultima gara, è ancora abbondantemente in testa alla classifica piloti ma ha visto cambiare l'ordine dei più immediati inseguitori alle sue spalle: adesso in seconda posizione non c'è più Johann Zarco, ma l'alfiere italiano della squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale Francesco Bagnaia insieme al campione del mondo in carica Joan Mir entrambi con un ritardo di 47 punti dal leader.

A caccia di riscatto Marc Marquez e Valentino Rossi che arrivano sul circuito di Silverstone pronti a confermare i progressi fatti vedere due settimane fa nella seconda gara austriaca stagionale. Ecco il programma e gli orari di diretta TV e live streaming su TV8, Sky e DAZN per seguire l'intero weekend della MotoGP.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Gran Bretagna a Silverstone

Andiamo allora a vedere nel dettaglio il programma del GP della Gran Bretagna, 12° round del Motomondiale 2021 di scena a Silverstone con tutti gli orari in cui scenderanno in pista i piloti di MotoGP, Moto3 e Moto2, dalle prove libere di venerdì 27 agosto alle gare di domenica 29 agosto. Tutti gli orari e il palinsesto nel dettaglio per non perdersi nemmeno un attimo del week end britannico. L'intero fine settimana di gara sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e DAZN. E sarà inoltre possibile vedere tutto anche in streaming sulle app di Sky-Go e DAZN o, previo acquisto del ticket, su NOW.

Venerdì 27 agosto: prove libere

Moto3

Libere 1: 10:00 – 10:40

Libere 2: 14:15 – 14:55

Libere 1: 10:00 – 10:40 Libere 2: 14:15 – 14:55 Moto2

Libere 1: 11:55 – 12:35

Libere 2: 16:10 – 16:50

Libere 1: 11:55 – 12:35 Libere 2: 16:10 – 16:50 MotoGP

Libere 1: 10:55 – 11:40

Libere 2: 15:10 – 15:55

Sabato 28 agosto: qualifiche

Moto3

Libere 3: 10:00 – 10:40

Qualifiche: 13.35 – 14:15

Libere 3: 10:00 – 10:40 Qualifiche: 13.35 – 14:15 Moto2

Libere 3: 11:55 – 12:35

Qualifiche: 16:10 – 16:50

Libere 3: 11:55 – 12:35 Qualifiche: 16:10 – 16:50 MotoGP

Libere 3: 10:55 – 11:40

Libere4: 14:30 – 15:00

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Domenica 29 agosto: gara

Moto3

Warm Up: 10:00 – 10:20

Gara: 12:20

Warm Up: 10:00 – 10:20 Gara: 12:20 Moto2

Warm Up: 11:00 – 11:20

Gara: 15:30

Warm Up: 11:00 – 11:20 Gara: 15:30 MotoGP

Warm Up: 10:30 – 10:50

Gran Premio: 14:00

Orari TV8 GP Gran Bretagna in diretta, la programmazione in chiaro

Le qualifiche e le gare del GP della Gran Bretagna a Silverstone di tutte e tre le classi del Motomondiale verranno trasmesse in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Ecco gli orari TV e dove vedere prove libere, qualifiche e gara del GP della Gran Bretagna di MotoGP su TV8:

Sabato 28 agosto

Ore 17:00 – Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) del GP della Gran Bretagna in differita in chiaro su TV8

Ore 17:00 – Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) del GP della Gran Bretagna in differita in chiaro su TV8 Domenica 29 agosto

Ore 16:15 – Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP in differita in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Silverstone

Ad ospitare il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2021 sarà il circuito di Silverstone situato in Inghilterra. È un tracciato di 5.9 chilometri, con 8 curve a sinistra, 10 a destra e il rettilineo più lungo che misura 770 metri. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Silverstone Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni​: le frenate sono 10 per un totale di 33 secondi al giro. Delle 10 frenate di Silverstone 3 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 4 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La frenata alla Stowe (curva 7) è la più impegnativa con le MotoGP che passano da 318 km/h a 118 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 253 metri. Per la gara della MotoGP sono previsti 20 giri dopo il via per un totale di 118 km.