Yamaha sceglie il sostituto di Vinales per Silverstone: Valentino Rossi (per ora) resta in Petronas La Yamaha ha annunciato il sostituto di Maverick Vinales per il GP della Gran Bretagna a Silverstone di MotoGP: nel team ufficiale al fianco di Quartararo ci sarà il collaudatore Cal Crutchlow. Cambio anche nel team satellite Petronas dove Valentino Rossi avrà come nuovo compagno di squadra Jake Dixon che sostituirà l’infortunato Morbidelli per il gran premio britannico. Il ritorno del Dottore nel team ufficiale della Casa di Iwata resta però ancora possibile.

A cura di Michele Mazzeo

Con l'addio anticipato di Maverick Vinales, la Yamaha rimescola le carte in vista del prossimo GP della Gran Bretagna che si correrà a Silverstone nel week end del 29 agosto. La separazione consensuale con effetto immediato tra il pilota spagnolo e il team ufficiale della casa di Iwata ha portato difatti a degli stravolgimenti delle coppie di piloti delle due squadre motorizzate dalla casa giapponese in MotoGP: la Yamaha Factory e il SRT Petronas. Come annunciato in precedenza, almeno per ora, non vi sarà il ritorno di Valentino Rossi nella squadra ufficiale. Nel week end di Silverstone al fianco del leader del Mondiale Fabio Quartararo ci sarà infatti il britannico Cal Crutchlow che, dopo aver sostituito l'infortunato Franco Morbidelli nel team satellite nei due GP in Austria, avrà adesso la possibilità di disputare il gran premio di casa con la M1 ufficiale lasciata libera da Vinales.

La "promozione" del 35enne di Coventry ha scatenato una reazione a catena con cambi di sella che riguardano la MotoGP, la Moto2 e il CEV. Nel prossimo appuntamento del Motomondiale 2021 infatti al fianco di Valentino Rossi sull'altra moto del team Petronas ci sarà un altro "padrone di casa", ossia il 25enne di Dover Jake Dixon che in questa stagione corre in Moto2 con i colori dello stesso team malese. Al suo posto nella classe di mezzo per questo round di Silverstone SRT offrirà una chance ad Adam Norrodin, 23enne malese impegnato nel Campionato Europeo Velocità che potrà così tornare a disputare una gara del Motomondiale a quasi due anni dall'ultima volta.

Queste dunque le scelte fatte da Yamaha e Petronas per il GP della Gran Bretagna. Scelte che però potrebbero variare già a partire dalla gara successiva di Aragon. Con il romantico ritorno di Valentino Rossi nella squadra ufficiale della casa di Iwata con cui ha vinto quattro titoli iridati in MotoGP che dunque appare ancora possibile. Bisognerà attendere però il dopo-Silverstone, quando dovrebbe anche rientrare in pista Franco Morbidelli, per capire quali saranno le line-up di Yamaha e Petronas in vista della fase finale del Mondiale della MotoGP 2021.