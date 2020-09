Giornata ricca di soddisfazioni per Tony Arbolino. Il pilota di Garbagnate Milanese nelle qualifiche del GP di Catalogna di Moto3 polverizza il record della pista del Montmelò conquistando la pole position per la gara di domenica.

Il 20enne della Rivacold Snipers infatti sul tracciato di Barcellona non ha solo infranto il muro dell'1'48" stampando uno strepitoso 1'47″762, ma ha anche abbassato di ben sette decimi (un'enormità) il precedente primato del circuito catalano rifilando 618 millesimi al più immediato inseguitore Raul Fernandez.

Con questa straordinaria prestazione nelle qualifiche del GP di Catalogna, il centauro che ha debuttato nel Motomondiale con la squadra corse Sic58 di Paolo Simoncelli ha suggellato una giornata che per lui si era aperta benissimo. Solo qualche ora prima infatti la Intact GP aveva annunciato il suo ingaggio per la prossima stagione sancendo di fatto il passaggio in Moto2 dal 2021 del pilota classe 2000.

Dopo quattro stagioni in Moto3 dunque Tony Arbolino, che aveva già preannunciato il salto in Moto2 nell'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it alla vigilia del doppio appuntamento di Misano, è pronto a lasciare la categoria inferiore per tentare la scalata verso la MotoGP. Il pilota milanese partendo dalla pole position ha quindi la possibilità di rendere ancora più speciale questo week end conquistando nella gara di domenica del GP della Catalogna la prima vittoria stagionale (la terza in carriera) e rilanciare le proprie ambizioni rientrando in lizza per la conquista di quel titolo iridato della Moto3 che sarebbe il miglior viatico per presentarsi nella classe di mezzo del Motomondiale al via della prossima stagione.