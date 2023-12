Miliardario compra 7 Aston Martin identiche nello stesso momento: il motivo non ha alcun senso Un miliardario svizzero ha comprato sette Aston Martin V8 Vantage identiche che si differiscono solo per il colore della carrozzeria e degli interni: dietro il capriccio c’è un bizzarro motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ogni casa automobilistica di lusso ha degli estimatori particolari che, avendo grande disponibilità economica, si lasciano andare ad eccentricità fuori dal comune e di cui è davvero difficile comprenderne la logica. E quanto fatto da un miliardario svizzero per omaggiare la sua amata Aston Martin né è uno degli esempi più lampanti. Solo adesso che le ha messe all'asta si è infatti venuto a sapere che nel 2010 questo facoltoso collezionista elvetico ha acquistato un lotto di sette Aston Martin V8 Vantage identiche che differiscono tra loro soltanto per quel che riguarda la colorazione.

Tutte le sette auto sportive acquistate dall'uomo erano infatti dotate di un motore V8 aspirato da 4,7 litri che eroga 426 CV e 470 Nm di coppia capace di raggiungere una velocità massima di 290 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. A differenziare le sette vetture erano solo i colori scelti per la carrozzeria e gli interni con abbinamenti alquanto discutibili.

Seppur possa sembrare solo il capriccio di un miliardario, dietro la bizzarra scelta del collezionista c'è un motivo (che comunque lascia diversi dubbi), cioè fare un omaggio alla gloriosa storia della casa britannica nel mondo delle corse automobilistiche. Il bianco, il nero, il blu, il verde, il giallo, il verde Metallizzato e l'azzurro abbinato all'arancione sono infatti i colori delle carrozzerie delle vetture Aston Martin che in passato hanno ottenuto i risultati più importanti del costruttore inglese nel motorsport. E, a conferma che siano quelli i modelli cui si è ispirato, anche il fatto che anche per i colori degli interni ci si è rifatti alle auto più vincenti della storia di Aston Martin, anche se in alcuni casi cozzano evidentemente con la livrea esterna.

Un omaggio che però non sembra essere stato un vero affare dal punto di vista economico dato il risultato dell'asta organizzata lo scorso 15 dicembre a Londra da Bonhams nella quale le sette Aston Martin V8 Vantage che hanno tutte meno di 500 km percorsi in questi 13 anni sono state vendute a cifre di gran lunga inferiori a quelle spese nel 2010 dal miliardario svizzero (il prezzo di base all'epoca era di 112mila euro ciascuna a cui poi si sono aggiunti il costo dell'optional del cambio automatico e della verniciatura personalizzata). Le sette vetture identiche ma con colorazioni differenti sono state infatti vendute per cifre che sono andate da un minimo di 43mila euro ad un massimo di 56mila euro per un totale incassato di circa 350mila euro, cioè meno della metà di quanto speso nel 2010 per acquistarle.