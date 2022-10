Mick Schumacher a Suzuka si è giocato il futuro in Formula 1: “È una delusione” L’errore commesso al termine delle prove libere 1 del venerdì del Gp del Giappone potrebbe costare carissimo a Mick Schumacher, che da Suzuka in poi si gioca la conferma con la Haas e in Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Il futuro di Mick Schumacher è tutto da scrivere. Il pilota tedesco a un certo punto sembrava fuori dal team Haas per il 2023, il suo nome è stato fatto per diverse scuderie ma tutte le porte si sono chiuse e con la scuderia americana c'è stato un grande ritorno di fiamma. Il figlio d'arte meriterebbe la conferma nel circus, al netto di qualche errore Mick è cresciuto, ha messo su chilometri e tanta esperienza. Schumacher ha ottenuto punti, ha duellato con i big e lo ha fatto senza paura. Ma il suo rapporto con Steiner è complicato. E a Suzuka il giovane pilota ha commesso un errore grave che potrebbe essere decisivo riguardo il suo futuro.

Mick Schumacher nel 2021 ha avuto vita facile con Mazepin, in questo 2022 ha iniziato così così, Magnussen dal nulla è tornato e ha vinto spesso il confronto interno. Con il tempo Schumacher si è rimesso in carreggiata, ma non c'è feeling con Gunther Steiner, che non ha mai lesinato critiche a Mick, che non ha trovato posto all'Alfa Romeo, e nemmeno alla Williams e alla Alpine. L'unica vera casella rimasta vuota è quella della Haas, che sta facendo il casting per il compagno di Magnussen nel 2023.

Mick Schumacher è stato autore di un incidente a Suzuka, è andato a sbattere al termine delle Fp1.

Ma considerate le alternative, Mick una chance di rimanere ce l'ha. Le ultime gare sono decisive. Il rush finale, però, è inizato malissimo. Perché quando la FP1 del Gp del Giappone è terminata Mick Schumacher ha commesso un errore grave. Il 23enne ha perso il controllo della sua vettura ed è andato fortemente a muro. Vettura pesantemente danneggiata.

La FP2 l'ha seguita da spettatore, cosa che ha fatto ulteriormente indispettire Steiner, che dopo le libere del venerdì è stato durissimo e ha usato parole molto severe per Mick, che ora sembra di nuovo lontano dalla conferma in Haas: