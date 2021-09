Mercedes domina anche nelle FP2 del GP di Sochi: Verstappen solo 6°, Ferrari a centro-gruppo Le Mercedes si confermano le più veloci in pista anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Russia di Formula 1. Bottas fa segnare il miglior tempo delle FP2 precedendo ancora una volta Hamilton. Verstappen (6°) monta la quarta Power Unit stagionale e sarà costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica al fianco della Ferrari di Leclerc (10°). Settimo Carlos Sainz con l’altra monoposto del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Le Mercedes davanti a tutti anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Russia di Formula 1. Come nelle FP1 a piazzare il miglior tempo sul tracciato di Sochi è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton. Solo 6° invece Max Verstappen che non ha però puntato sulla simulazione di qualifica in quanto ha montato la quarta power unit stagionale sulla sua Red Bull e partirà quindi dal fondo della griglia di partenza nella gara di domenica.

Stesso discorso vale per Charles Leclerc che, già certo di partire al fianco dell'olandese in griglia, si è concentrato sulla simulazione di passo gara chiudendo soltanto decimo nella classifica dei tempi. Leggermente meglio ha fatto l'altro alfiere Ferrari Carlos Sainz che ha concluso le FP2 con il settimo miglior crono finendo dietro anche all'Alpha Tauri di Pierre Gasly (3°), alla McLaren di Lando Norris (4°) e all'Alpine di Esteban Ocon (5°).

La sessione è stata sospesa per oltre dieci minuti a causa dell'incidente che ha visto coinvolto Antonio Giovinazzi finito a muro con la sua Alfa Romeo.

Formula 1, prove libere 2 GP Russia a Sochi: classifica, tempi e risultati FP2