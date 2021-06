Negli ultimi giri del GP di Francia entrambi i piloti Mercedes, fino a quel punto in testa alla corsa, si sono visti raggiungere e superare da Max Verstappen che è andato poi a vincere la gara con Bottas che si è visto poi sorpassare anche da Perez che gli ha strappato l'ultimo posto sul podio di Le Castellet. A sorprendere però è stata soprattutto la facilità con cui i piloti Red Bull hanno sopravanzato le "frecce nere" sembrate quasi incapaci di difendersi. Particolare che non è sfuggito al campione del mondo di Formula 1, oggi in pensione, Nico Rosberg che a riguardo non ha usato mezzi termini criticando l'ex compagno di squadra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per la difesa " troppo morbida" contro la Red Bull nelle fasi finali del Gran Premio di Francia.

Il primo a finire nel mirino del tedesco è stato il finlandese che avrebbe dovuto quantomeno rallentare l'impetuosa rimonta con gomme nuove di Verstappen: "Onestamente Valtteri (Bottas, ndr) ha fatto un lavoro schifoso nella difesa perché ha bloccato inutilmente, ha frenato troppo tardi ed è andato lungo, quindi Max ha avuto un momento così facile da superare – ha detto infatti Nico Rosberg ai microfoni di Sky Sport per cui adesso fa il commentatore –. Probabilmente Verstappen sarebbe riuscito a passare lo stesso, ma almeno avrebbe fatto un po’ più di fatica. Non era un ottimo modo di difendere e avrebbe potuto essere fatto in un modo molto più intelligente".

Il campione del mondo della Formula 1 2016 non ha poi risparmiato nemmeno l'ex amico e compagno di squadra Lewis Hamilton reo, a suo dire, di aver difeso in maniera troppo morbida su Verstappen nel duello che a due giri dal termine ha di fatto deciso le sorti del GP di Francia: "Chiudi quella dannata porta, no – le parole di Nico Rosberg sulla mancata reazione del pilota Mercedes sul tentativo di sorpasso dell'olandese della Red Bull –? Di solito Lewis è il miglior pilota nei duelli corpo a corpo e sono sorpreso che non ci abbia provato. Almeno provaci: ritarda la frenata, cerca di tenerlo all'esterno. Un po' troppo molle lì Lewis (Hamilton, ndr)".