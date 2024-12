video suggerito

Max Verstappen farà i 'lavori socialmente utili' in Rwanda: la FIA ha deciso cosa dovrà fare Il quattro volte campione del mondo aveva ricevuto una punizione dalla FIA per aver detto una parolaccia durante il weekend del Gp di Singapore. Verstappen svolgerà i lavori socialmente utili in Rwanda.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto il quarto titolo Mondiale consecutivo e, al netto di polemiche furiose con piloti e commissari, chiude un'altra stagione in modo meraviglioso. Ma qualche mese fa era stato punito a Singapore per aver detto una parolaccia. Ora la FIA ha ufficializzato la sua punizione. L'olandese dovrà scontarla in Rwanda, a Kigali, dove si terrà il gala di premiazione per il 2024, che vedrà tra i premiati, ovviamente, pure Verstappen.

Verstappen dovrà aiutare i giovani piloti

Verstappen era stato condannato a effettuare lavori di pubblica utilità per aver infranto l'articolo 12.2.1. k del Codice Sportivo Internazionale della FIA per aver detto una parolaccia nel weekend del Gran Premio di Singapore quando aveva detto: "La mia macchina era fo****a". Dopo oltre due mesi e mezzo Max ha ricevuto la sua punizione, che dovrà svolgere a Kigali, la capitale del Rwanda. Il ‘lavoro sociale' che dovrà effettuare sarà per lui tutto sommato semplice: perché dovrà seguire dei giovani piloti che prenderanno parte a degli eventi di formazione organizzati dall'Automobile Club del Paese.

Verstappen aiuterà i piloti del cross car

Il quattro volte campione del mondo, che già sei anni fa era stato costretto a fare dei ‘lavori socialmente utili'. Il comunicato riferisce: "L'attività coinvolgerà il secondo livello delle FIA Affordable Cross Car, costruite in loco su indicazioni della FIA". Le cross car sono delle macchine stile quad, create su indicazioni della FIA e del Global Motorsport Development Council per esportare la conoscenza motoristica anche in luoghi in cui il motorsport non è popolarissimo. Verstappen dovrà dunque seguire i giovani piloti che saranno al via, di fatto SuperMax sarà il loro coach, dovrà dar loro una sfilza di consigli.