Marquez, miglior tempo delle prequalifiche in Austria ma non si fida: “Ci sono due, tre piloti vicini”

Il leader del mondiale di MotoGp ha notato qualcosa che non va sul circuito del Red Bull Ring. “Pecco il rivale in vista di domenica. Oggi è stato il più veloce per ritmo e per il passo gara che ha mostrato”.

A spiccare sul circuito in Austria dopo le libere e le prequalifiche è ancora una volta Marc Marquez. Il leader del Mondiale di MotoGp ha fatto segnare il miglior tempo eppure c'è qualcosa che non va, non lo convince né lo lascia abbastanza sereno ("ci sono due, tre piloti vicini") tanto da non sentirsi "il favorito per la pole" nel Gran Premio. Sente le altre moto più vicine (Pedro Acosta su Ktm gli ha quasi soffiato il crono più veloce) e, riscontri alla mano, ha notato come "Pecco sul passo gara è davanti".

Le perplessità dello spagnolo derivano anche dalla consapevolezza che il Red Bull Ring è circuito ostile (non ha mai vinto) mentre Bagnaia, compagno in Ducati, ha dalla sua anche una tradizione favorevole: ha prevalso in tutte le gare disputate dal 2022 in avanti e secondo il ‘cabroncito' è ancora lui il pilota da battere sull'asfalto della Stiria. Del resto, il venerdì in pista a Ferragosto s'è rivelato una delle giornate più competitive di Pecco in questa stagione: ha sì concluso al terzo posto, a +0,268 secondi da Marquez, mentre Alex Marquez si è piazzato quarto sulla Ducati 2024 gestita da Gresini, ma ha mostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di scuderia.

Ecco perché Marquez dice tra i denti a fine test che è "Pecco il rivale in vista di domenica. Oggi è stato il più veloce per ritmo e per il passo gara che ha mostrato. Dai dati che ho consultato era un decimo avanti. Si è visto già quando è partito: si è portato subito in testa. È molto veloce soprattutto nel secondo settore ed è lì che ha fatto un po' la differenza. Adesso dobbiamo verificare bene con il team quali sono i punti dove sono più rapido io rispetto ai suoi". A ulteriore testimonianza del maggiore feeling di Bagnaia con l'asfalto in Austria cita un dettaglio non da poco: "E poi qui lui ha vinto in questi ultimi tre anni…".

Sensazioni per le qualifiche? "La moto funziona molto bene, ma abbiamo visto che le altre marche sono molto vicine su questo circuito. Cosa vuol dire? Anzitutto, dobbiamo riuscire a fare ancora un salto di qualità. Poi vedremo se questa tendenza è relativa solo al circuito o forse gli altri si stanno effettivamente avvicinando".