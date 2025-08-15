MotoGP, GP Austria: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere e le prequalifiche si apre il GP Austria della MotoGP 2025: programma e orari di prove libere, qualifiche, Sprint e gara su Sky, Now e TV8. Ecco dove vedere in diretta TV e streaming il weekend al Red Bull Ring.

Dopo tre settimane di pausa estiva, la MotoGP riaccende i motori al Red Bull Ring di Spielberg per il GP d'Austria 2025, tredicesima tappa del Mondiale. Un Ferragosto in pista che apre la seconda parte di stagione, in un circuito storicamente favorevole alla Ducati, capace di imporsi in quasi tutte le edizioni dal ritorno in calendario nel 2016.

Marc Marquez arriva in Austria con un vantaggio monstre in classifica e la possibilità di gestire, ma con il tabù di una pista dove non ha mai vinto. Francesco Bagnaia, invece, cerca il poker di successi consecutivi sul tracciato austriaco per invertire un'annata fin qui complessa. Riflettori puntati anche su una KTM di casa che a Brno ha ritrovato il podio con Pedro Acosta ed Enea Bastianini.

Sulla pista di Spielberg ci sarà anche l'Aprilia, reduce da prove convincenti con Marco Bezzecchi, con un Jorge Martin, vincitore qui nel 2021, in più. Mentre Honda e Yamaha arrivano da un momento di stallo. Il weekend vedrà in azione anche Moto2, Moto3 e MotoE, con il programma classico che per la classe regina include anche la Sprint il sabato pomeriggio.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Austria di MotoGP

Questa la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE sul circuito di Spielberg sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8 con tutti gli orari TV del GP d'Austria del Motomondiale 2025:

Venerdì 15 agosto

08:30 – 08:45: FP1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:35 – 12:50: FP2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:00 – 17:30: Qualifiche MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15: Gara-1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16:10: Gara-2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

Dove vedere il GP Austria della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP d'Austria del Motomondiale 2025 sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguire l'evento anche su Sky Go.

In chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 di Sky) andranno in onda in chiaro le qualifiche di tutte le classi, la Sprint della MotoGP e le due gare della MotoE di sabato. Le gare domenicali di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno proposte in differita rispettivamente dalle ore 14:00, 15:20 e 17:00. Uguali gli orari per vedere il Gran Premio d'Austria in streaming gratis sul sito tv8.it.