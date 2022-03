Marc Marquez punta su se stesso e ‘cancella’ Valentino Rossi: “Guardavo solo i piloti veloci” Alla vigilia del debutto stagionale della MotoGP 2022 in Qatar Marc Marquez si è candidato per la vittoria del titolo iridato e ha snobbato il vecchio rivale Valentino Rossi.

A cura di Michele Mazzeo

L'attesa per l'esordio del Mondiale della MotoGP 2022 è ormai terminata. Con il week end del GP del Qatar si apre infatti la nuova stagione della classe regina del Motomondiale, la prima dopo il ritiro di Valentino Rossi. C'è però quello che è stato di fatto l'ultimo grande rivale del Dottore, vale a dire quel Marc Marquez che, dopo due anni di calvario tra gravi infortuni e vari problemi che ne hanno condizionato le prestazioni, sembra essere pronto a riprendersi la scena.

Quello che ha parlato nella tradizionale conferenza stampa del giovedì sul circuito di Losail è infatti un Marc Marquez che, seppur conscio di non essere ancora al 100% ("La vittoria per adesso non è ancora un obiettivo, ma proverò comunque a lottare con i miei rivali per le prime posizioni senza però esagerare. Quando tornerò al 100% correrò gli stessi rischi di prima" ha detto infatti l'otto volte campione del mondo alla vigilia del GP del Qatar), è tornato a mostrare la sicurezza di un tempo come dimostra il fatto che quando gli è stato chiesto chi vincerà il titolo della MotoGP 2022 il 29enne di Cervera ha puntato su se stesso (cosa che hanno fatto anche i suoi più accreditati rivali della vigilia Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo).

E anche quando gli è stato chiesto di come sarà la MotoGP al primo anno senza Valentino Rossi si è rivisto il vecchio solito Marc Marquez che, pur ammettendo che il Mondiale ha perso un'icona, ha un po' snobbato l'ex rivale ricordando le grandi difficoltà attraversate dal Dottore nelle sue ultime due stagioni prima del ritiro: "Valentino non era uno degli avversari principali per il titolo nel 2021, io guardavo solo i piloti più veloci, e anche nel 2020. La MotoGP ha perso un'icona, ma la MotoGP continua, sarà comunque un Mondiale spettacolare" ha difatti chiosato lo spagnolo della Honda riguardo l'argomento.