Marc Marquez minaccia la Honda, guarda un video al Mugello e si lascia andare: “Ho anche un piano B” Al Mugello, nella conferenza stampa che precede il GP d’Italia della MotoGP 2023, a Marc Marquez è stato mostrato un video con una previsione sul suo futuro fatta da Jorge Lorenzo: la reazione dello spagnolo è sembrata essere una chiara minaccia rivolta alla Honda.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver dimostrato una buona condizione prima della caduta a Le Mans, Marc Marquez arriva al GP d'Italia della MotoGP 2023 con l'ambizione di sfidare le Ducati per la vittoria. L'otto volte campione del mondo è difatti sbarcato al Mugello pronto a lottare per quel successo che scriverebbe la parola fine a quel calvario cominciato a luglio del 2020 con l'incidente di Jerez e che ha poi condizionato le stagioni successive.

Prima di scendere sulla pista toscana, nella tradizionale sessione media del giovedì, lo spagnolo ha però mandato anche un chiaro messaggio riguardo al suo futuro minacciando, neanche tanto velatamente, la Honda con cui ha un contratto fino al 2024 ma che da qualche anno non riesce a competere alla pari con la Ducati per il titolo iridato.

Alcuni giornalisti hanno infatti mostrato a Marc Marquez un video in cui si vede l'ex stella della MotoGP Jorge Lorenzo ipotizzare un suo passaggio in Ducati e lo spagnolo, pur confermando l'accordo che lo lega alla squadra giapponese anche per la prossima stagione, ne ha comunque approfittato per inviare un avvertimento alla casa dell'Ala:

"Jorge è stato un grande pilota, ma non so se sarà bravo anche nei pronostici – ha difatti risposto il 30enne di Cervera ironizzando sulla previsione fatta dall'ex avversario -. Io ho un contratto con la Honda per il 2024, il mio impegno con loro è totale e sono loro il mio piano A – ha quindi proseguito lo spagnolo –. Però ho anche un piano B, perché voglio un progetto vincente indipendentemente da marca, colori e e nome. Ho sistemato il braccio perché mi sento veloce e ora che sono fisicamente a posto voglio essere in grado di lottare per il Mondiale" ha infine chiosato Marc Marquez minacciando chiaramente la Honda che saluterà qualora non dovesse essere in grado di mettergli a disposizione una moto che gli consenta di tornare a lottare per quel nono titolo mondiale che gli consentirebbe di raggiungere il rivale di sempre Valentino Rossi.