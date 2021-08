Marc Marquez celebra il mito di Valentino Rossi: “Il rapporto tra noi non cambia niente” Anche Marc Marquez, storico rivale di Valentino Rossi, ha reso omaggio al pilota italiano che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione: “Ero convinto corresse un anno in più, sarebbe stato bello vederlo con il fratello nel suo team. Il rapporto personale con lui non cambia ciò che ha fatto per le moto. Abbiamo imparato tanto da lui”.

A cura di Alessio Morra

Nel momento dell'addio c'è sempre la possibilità di rendere l'onore delle armi ai grandi avversari. Oggi ha annunciato il ritiro al termine della stagione Valentino Rossi che visibilmente emozionato ha detto chiaramente che avrebbe corso volentieri per un'altra ventina d'anni, in tanti dei suoi rivali, di ieri e di oggi, lo stanno onorando. Tra questi anche Marc Marquez, che ha avuto negli anni scontri feroci con il ‘Dottore'. Intervistato da Sky il campione spagnolo, tornato alle gare la scorsa primavera dopo quasi un anno di assenza, ha detto: "Questa è una giornata storica, alla tv spagnola ho dichiarato che pensavo corresse per un anno in più. Era quello che volevamo nel paddock perché sarebbe stato bello vederlo col fratello nel suo team. Ma la sua carriera è con 25 anni da leggenda, abbiamo imparato tanto da lui: ha portato tanto nel mondo del motociclismo".

Non ha rinnegato il brutto rapporto con Valentino, ma gli ha reso merito per tutto quello che ha fatto anche fuori dalla pista: "Il rapporto personale non cambia ciò che lui ha fatto per le moto. Non è andato solo forte in pista, ha fatto un clic in più: ha portato tanta gente, il carisma che ha è naturale. Dall’esterno si vede tutto questo".

Valentino Rossi lascia la MotoGP a fine stagione

Il pilota di Tavullia, dopo aver tenuto una conferenza stampa, ha rilasciato un'intervista a Sky in cui ha detto candidamente che se fosse stato per lui avrebbe corso molto a lungo, ma poi dopo aver parlato con amici e familiari ha capito che era arrivato il momento di lasciare: "Mi sono divertito molto nella mia carriera. Oggi sono triste e mi dispiace, ma mi sarebbe dispiaciuto anche l'anno prossimo, avrei voluto correre altri 20 – 25 anni. Negli ultimi anni non ero pronto, in questi ultimi mesi lo ero. Mi sono confrontato con la mia famiglia, i miei amici, con chi è stato con me da sempre, sapevo che avrei dovuto dire qualcosa qui. Le gare della prima parte del campionato sono state importanti per questa decisione. Gara dopo gara ho capito. Mi ha fatto piacere sentire un forte supporto. Graziano (il papà ndr.) e Uccio hanno cercato di farmi correre anche l'anno prossimo, Graziano l'ho convinto pochi giorni fa, anche mio fratello me l'ha detto. Per me sarà molto difficile a Valencia, l'ultimo weekend".