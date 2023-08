Marc Marquez alza bandiera bianca al ritorno in MotoGP: “Non possiamo nascondere la realtà” È un Marc Marquez molto diverso rispetto al passato quello che si è presentato a Silverstone alla ripresa del Mondiale della MotoGP 2023: l’otto volte campione del mondo mostra un insolito atteggiamento arrendevole e alza bandiera bianca per quanto riguarda le sue ambizioni per le restanti gare di questa stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la lunga pausa estiva la MotoGP è pronta a tornare in pista nel weekend a Silverstone dove è in programma il GP della Gran Bretagna. Ancor prima di tornare a correre a far notizia è l'insolito atteggiamento con cui uno dei grandi protagonisti della classe regina degli ultimi 10 anni, cioè l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, ha approcciato in vista di questa seconda parte di stagione. Logorato dagli infortuni che hanno condizionato i tre campionati precedenti, quest'anno lo spagnolo era tornato in pista convinto di poter tornare a lottare per le vittorie e contendere il titolo iridato alla corazzata Ducati capitanata dall'attuale leader del Mondiale Pecco Bagnaia ma causa cadute, problemi fisici e una Honda non all'altezza dei rivali, le cose nella prima parte di stagione non sono andate esattamente come si aspettava. Un duro colpo da digerire per chi come lui corre soltanto per vincere non avendo più nulla da dimostrare.

E alla ripresa del campionato c'era grande curiosità riguardo a ciò che avrebbe deciso per il futuro dato che al termine dell'ultima corsa disputata prima della sosta estiva, la Sprint Race di Assen, si era lasciato addirittura andare ad un, per lui insolito, "questo è il momento peggiore della mia carriera" che aveva portato molti a pensare che stesse prendendo in considerazione l'ipotesi ritiro o comunque di lasciare la Honda anzitempo rispetto alla scadenza del suo contratto. E invece, al momento, non sembra aver preso nessuna decisione in merito, anche se non si è potuto fare a meno di notare come quello presentatosi a Silverstone per l'inizio della seconda parte di stagione è un Marc Marquez radicalmente diverso rispetto al "cannibale" che siamo abituati a conoscere.

Non sono infatti passate inosservate le sue dichiarazioni riguardo al suo obiettivo per le restanti gare del Mondiale 2023 e ciò che farà in pista negli undici weekend di gara che ancora mancano alla conclusione della stagione: "Una delle cose che cambieremo per la seconda parte di stagione è il modo di affrontare le gare. Ovviamente ho iniziato l'anno con l'obiettivo di lottare per le vittorie e per il titolo mondiale, ma per un motivo o per l'altro non siamo pronti, e non posso affrontare la seconda parte della stagione pensando di lottare per le prime posizioni, ho avuto troppi infortuni, è stato impossibile prendere il ritmo e avere fiducia" ha difatti confessato un irriconoscibile Marc Marquez in un'intervista rilasciata a Motorsport.com.

Leggi anche Prove libere Formula 1 GP Silverstone: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2

Di fatto dunque ci si ritrova davanti un Marc Marquez stranamente arrendevole e che disputerà le restanti gare senza spingere al limite (come ha sempre fatto in tutta la sua carriera, anche dopo i gravi infortuni subiti) con il solo intento di lavorare allo sviluppo della moto per la prossima stagione: "Quindi l'obiettivo per questa seconda parte di stagione è quello di essere, magari meno esplosivo, non alla ricerca di risultati, ma con l'obiettivo di provare a continuare a crescere con il progetto e, soprattutto, ritrovare fiducia in me stesso e nel passo gara" ha infatti aggiunto il 30enne spagnolo.

Inevitabile a questo punto chiedersi come farà un pilota come lui abituato a correre per vincere e battere gli avversari e superare i propri limiti a trovare le motivazioni per scendere in pista? A rispondere è lo stesso Marc Marquez: "In questo momento la motivazione è usare forza di volontà e sacrificio, usare la routine. Piano, piano cercherò dei metodi che mi consentano di migliorare i miei tempi e quando mi sentirò meglio in sella alla MotoGP e vedrò che sto facendo meglio, sicuramente tornerà anche quella motivazione in più per lottare per le vittorie, ma non possiamo nascondere la realtà e oggi non siamo in grado di lottare per essere nelle prime cinque posizioni" ha quindi chiosato l'otto volte campione del mondo tornato dalle vacanze alzando di fatto bandiera bianca per quel che riguarda le ambizioni di ottenere risultati nella seconda parte del Mondiale della MotoGP 2023.