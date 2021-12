L’ultima di Verstappen: follia d’amore a cinque giorni dalla gara più importante della sua vita Prima del GP di Abu Dhabi dove si giocherà il titolo Mondiale di Formula 1 2021 con il rivale Lewis Hamilton, Max Verstappen ha allungato il suo viaggio di otto ore per tronare a casa a Monte Carlo e festeggiare il compleanno della fidanza Kelly Piquet.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 si sposta da Jeddah ad Abu Dhabi per l'ultimo decisivo gran premio della stagione dove Max Verstappen e Lewis Hamilton, attualmente a pari punti in classifica, che si apprestano a scendere in pista per il duello finale che vale il titolo Mondiale di Formula 1 2021. Smaltito lo stress per la tumultuosa gara in Arabia Saudita i due grandi protagonisti cercano di ricaricare le batterie per l'ultimo atto nel quale non saranno ammessi errori, distrazioni o anche impercettibili cali di attenzione.

L'imminenza di quella che al momento è la gara più importante della sua vita, non ha però frenato Max Verstappen a compiere un gesto d'amore nei confronti della fidanzata Kelly Piquet, figlia del leggendario pilota F1 Nelson. Invece di intraprendere un breve volo attraverso il Medio Oriente, il pilota della Red Bull da Jeddah è tornato a casa sua a Monte Carlo facendo un'enorme deviazione di cinque ore.

Il pilota della Red Bull, anziché volare direttamente ad Abu Dhabi come il resto dei suoi colleghi (compreso il rivale Hamilton), è tornato in Europa per festeggiare il compleanno della sua compagna (33 anni martedì 7 dicembre) e dare il benvenuto alla nuova nipotina. L'olandese ha infatti combinato il festeggiamento dell'amata Kelly con la visita di sua sorella Victoria che ha da poco partorito per la seconda volta.

Per amore dunque Max Verstappen ha rinunciato ad un comodo volo dall'Arabia Saudita ad Abu Dhabi di sole due ore per fare una deviazione che lo porterà al Gran Premio più importante della sua vita con ben 11 ore di viaggio alle spalle e sei fusi orari attraversati. Alle cinque ore del volo d'andata infatti si aggiungeranno anche le sei ore che impiegherà l'areo a portarlo dal Principato di Monaco agli Emirati Arabi Uniti. Un grande gesto d'amore dunque per l'olandese che ha preferito la carica che può dare l'affetto familiare al riposo prima del week end di gara dove tenterà di battere Hamilton per conquistare il suo primo titolo Mondiale di Formula 1.