Lo spoiler di Perez in diretta TV a Montecarlo, non si accorge delle telecamere: “Troppo presto” Uno dialogo tra Sergio Perez e Christian Horner immortalato dalle telecamere della Formula 1 dopo la vittoria del GP di Monaco sembra svelare un dettaglio del contratto del messicano della Red Bull che ancora non è stato ufficializzato.

A cura di Michele Mazzeo

La vittoria del GP di Monaco da parte di Sergio Perez dopo esser partito terzo in griglia sul circuito di Montecarlo che favoriva la rivale Ferrari ha certamente fatto guadagnare considerazione al pilota messicano all'interno del team Red Bull con il quale ha un contratto in scadenza al termine del Mondiale di Formula 1 2022.

Ad oggi sono molti i piloti che ambiscono a quello che potrebbe essere l'unico sedile di un top team libero nella prossima stagione, piloti che potrebbero anche tornare utili alla scuderia austriaca già nel campionato in corso come alleati nella lotta con la Ferrari per i titoli iridati. A quel sedile aspirano infatti i piloti del team satellite della Red Bull Pierre Gasly e Yuki Tsunoda così come Alexander Albon che, pur correndo per la Williams motorizzata Mercedes, è l'altro driver in griglia ancora legato alla casa di energy drink. Un pensiero ce lo ha fatto anche il due volte campione del mondo Fernando Alonso che, ai ferri corti con Alpine, vorrebbe tornare in un top team nel prossimo Mondiale.

Le speranze di tutti coloro che ambiscono ad affiancare Max Verstappen alla Red Bull nella Formula 1 2023 sembrano però essere state spazzate via dallo spoiler involontario fatto dallo stesso Sergio Perez dopo la vittoria ottenuta nella gara di Montecarlo. Mentre si stava dirigendo nell'anti-stanza del podio infatti il messicano ha avuto un breve scambio di battute con il team principal della Red Bull Christian Horner che pubblicamente ha sempre glissato sullo stato dell'arte della situazione contrattuale del 32enne di Guadalajara.

Una battuta fatta da Sergio Perez davanti alle telecamere della TV della Formula 1 (di cui evidentemente non si è accorto) lascia infatti intendere che, pur non essendo stato fatto alcun annuncio ufficiale in merito, il pilota abbia già rinnovato il contratto in scadenza il prossimo dicembre. "Probabilmente ho firmato troppo presto" ha infatti detto il messicano a Horner scherzando sul fatto che se questa vittoria fosse arrivata prima della firma del contratto avrebbe potuto strappare un accordo economico migliore.

L'imbarazzo seguente di Horner, che evidentemente si era accorto delle telecamere che stavano immortalando quel dialogo, sembra confermare che il riferimento fosse a qualcosa che ancora non doveva essere reso pubblico. Interpellato a riguardo nella conferenza stampa post GP di Monaco Sergio Perez ha tagliato corto non convincendo granché: "Intendevo per la bottiglia di champagne. Lo scopriremo" è stata infatti la risposta data a chi chiedeva se con quella battuta stesse facendo riferimento al suo contratto.