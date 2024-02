Lo sfogo furibondo di Max Verstappen in Bahrain, urla nel team radio: “Fa tutto schifo!” Il campione del mondo della Red Bull manifesta nervosismo per come vanno le cose nelle sessioni di libere del Gran Premio in Bahrain. Al termine della prima aveva sbottato: “Siamo lontanissimi rispetto a quanto visto nei test”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Fa tutto schifo! Fa tutto schifo!". La frase urlata da Max Verstappen nel team radio spiega bene qual è la delusione che ha accompagnato la prima giornata di prove libere. L'impressione che ha, il timore che s'insinua dentro di sé è che un inizio del genere può essere la spia di qualcos'altro. E non gli piace affatto… sensazioni simili le aveva lasciate agli avversari, lui era abituato a ben altro.

Sulla pista di Sakhir, in occasione del Gran Premio d'esordio di Formula 1 in Bahrain, il campione del mondo in carica della Red Bull ha faticato a raccogliere soddisfacente chiudendo sesto in entrambe le sessioni. Ed è a margine di quella iniziale che ha manifestato nel team radio tutta la propria insoddisfazione per le prestazioni della sua vettura.

Deve essere stato uno shock vedere Daniel Ricciardo sfrecciare più veloce ti tutti con il tempo di 1'32″869. Il pilota della Racing Bulls ha preceduto di 32 millesimi le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri (244 millesimi). In scia s'è piazzato Yuki Tsunoda a bordo dell'altra Racing Bulls, davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso.

E Verstappen? Mugugna, impreca, manifesta nervosismo: il suo sfogo si completa con quel "siamo lontanissimi rispetto a quanto visto nei test". Non riesce a spiegarselo e perde le staffe. Finisce sesto, dietro di lui c'è altro pilota della Mercedes, George Russell, poi i ferraristi Charles Leclerc (ottavo) e Carlos Sainz (undicesimo). È indietro Max ma dopo la sfuriata provocata anche dall'adrenalina prova anche a ridimensionare quell'esplosione d'amarezza.

"Alcuni team – dice al canale ufficiale della F1, ripesando a quanto avvenuto nel corso della prima sessione di libere – forse hanno già alzato il ritmo del motore in termini di velocità massima. C'è stato qualche problema di bilanciamento tra anteriore e posteriore, ma niente di grave e non sono troppo preoccupato per il distacco dalle prime posizioni. Le qualifiche sono importanti ma conta soprattutto che la macchina sia in buone condizioni per la gara".

E intanto ingoia il boccone indigesto anche nelle seconde libere: Lewis Hamilton su Mercedes fa suo il miglior tempo in 1'30″374 davanti a Russell secondo con l’altra W15 e Alonso terzo sull’Aston. Sorride a denti stretti la Ferrari che registra la quarta posizione di Carlos Sainz e la nona del monegasco. Sembra davvero di trovarsi di fronte a un altro Mondiale perché Verstappen non scollina oltre la sesta piazza e quanto al passa gara c'è un sostanziale equilibrio. Ma siamo appena all'inizio.

Formula 1 News Calendario Classifica segui