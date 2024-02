Hamilton è il più veloce nelle FP2 del GP del Bahrain: Leclerc e Verstappen faticano a Sakhir Risultati e classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP del Bahrain della F1 2024: le Mercedes di Hamilton e Russell chiudono davanti a tutti, Sainz 4° con la Ferrari mentre Verstappen (6°) e Leclerc (9°) non brillano nella simulazione di qualifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes sorprende tutti nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1 2024. Nella prima simulazione di qualifica dell'anno (nelle FP1 quasi nessuno aveva montato gomme soft) infatti a brillare è la W15 con Lewis Hamilton che con il suo 1:30.374 ha chiuso la sessione in cima alla classifica dei tempi precedendo di due decimi il compagno di squadra George Russell.

Dietro le due Mercedes si piazza Fernando Alonso con l'Aston Martin che precede il primo dei piloti Ferrari Carlos Sainz che, nel suo giro migliore, so è fermato a 4 decimi dal miglior crono di giornata messo a segno da Hamilton. Non brillano nella simulazione qualifica i due protagonisti più attesi della vigilia con Max Verstappen che non è riuscito ad andare oltre alla sesta posizione con un ritardo di mezzo secondo dal britannico della Mercedes. Ancora peggio ha fatto invece Charles Leclerc chiudendo solo nono con l'altra SF-24 che per due volte ha dovuto abortire il suo giro lanciato a causa di un suo errore.

Nella simulazione passo gara invece le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez sono quelle che hanno mostrato il ritmo migliore, mentre Ferrari, Mercedes e McLaren sono apparse sullo stesso livello distanti soprattuto da quello tenuto con continuità dal campione del mondo in carica.

Risultati e classifica dei tempi delle FP2 del GP del Bahrain della F1 2024

Lewis HAMILTON Mercedes 1:30.374 George RUSSELL Mercedes +0.206 Fernando ALONSO Aston Martin +0.286 Carlos SAINZ Ferrari +0.395 Oscar PIASTRI McLaren +0.410 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.477 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.510 Lance STROLL Aston Martin +0.517 Charles LECLERC Ferrari +0.739 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.741 Alexander ALBON Williams +0.959 Daniel RICCIARDO Racing Bulls +1.142 Logan SARGEANT Williams +1.341 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.390 Yuki TSUNODA Racing Bulls +1.507 Pierre GASLY Alpine +1.577 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +1.627 Esteban OCON Alpine +1.653 Guanyu ZHOU Kick Sauber +1.674 Lando NORRIS McLaren +2.234

