Ferrari e Verstappen si nascondono nelle prove libere 1 in Bahrain, brilla Ricciardo: cosa è successo Risultati e classifica dei tempi delle FP1 del GP del Bahrain della Formula 1 2024: Ferrari, Red Bull, Mercedes e Aston Martin si nascondono, Ricciardo il più veloce con la Racing Bulls nelle prime libere della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La prima sessione di prove libere del GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2024 non ha offerto grandi indicazioni perché le scuderie più attese, la Red Bull e la Ferrari (ma anche Mercedes e Aston Martin), hanno deciso di tenere ancora nascoste le proprie carte non effettuando la simulazione di qualifica con gomma soft.

Solo tre team hanno infatti deciso di mandare in pista i propri pilota con lo pneumatico a mescola più morbida: la Racing Bulls, la McLaren e la Sauber. Tra questi a prendersi la scena è stato Daniel Ricciardo che con il suo 1:32.869 ha chiuso in testa alla classifica dei tempi di queste FP1 sul circuito di Sakhir. Alle spalle dell'australiano gli alfieri della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, mentre in quarta posizione c'è l'altro pilota della Racing Bulls Yuki Tsunoda.

Per quanto riguarda invece i piloti scesi in pista solo con gomma media il tempo migliore lo ha fatto segnare l'Aston Martin con Fernando Alonso (che però ha effettuato il suo miglior crono a fine sessione su un tracciato in cui l'evoluzione è molto elevata) che ha preceduto il campione del mondo in carica Max Verstappen (che si è lamentato più volte in radio del cambio della sua RB20), le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una classifica che però non sembra essere indicativa dato che tra lo spagnolo dell'Aston Martin e Sergio Perez classificato in 12esima posizione sono tutti raccolti nel giro di due decimi di secondo. Da segnalare invece la buona prova delle SF-24 nella brevissima simulazione di passo gara andata in scena nel finale di sessione.

Risultati e classifica dei tempi delle FP1 del GP Bahrain della Formula 1 2024

Daniel RICCIARDO RB 1:32.869 Lando NORRIS McLaren +0.032 Oscar PIASTRI McLaren +0.244 Yuki TSUNODA RB +0.314 Fernando ALONSO Aston Martin +0.324 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.369 George RUSSELL Mercedes +0.382 Charles LECLERC Ferrari +0.399 Lewis HAMILTON Mercedes +0.433 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +0.485 Carlos SAINZ Ferrari +0.516 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.544 Alexander ALBON Williams +0.714 Lance STROLL Aston Martin +0.999 Guanyu ZHOU Kick Sauber +1.054 Logan SARGEANT Williams +1.344 Esteban OCON Alpine +1.938 Pierre GASLY Alpine +2.275 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +4.608 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+5.069

