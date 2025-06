video suggerito

Lewis Hamilton si arrabbia in Canada: "La gente scrive sciocchezze, è brutto sentire certe cose" Alla vigilia del weekend del Gran Premio del Canada, Lewis Hamilton con decisione difende Vasseur, garantisce sul suo futuro alla Ferrari e attacca chi alimenta dubbi: "Sono convinto del progetto".

A cura di Alessio Morra

In Canada Lewis Hamilton ha scritto pagine memorabili della sua carriera. A Montreal ha vinto il primo Gp della sua carriera, nel 2007, dieci anni dopo batté il record di pole position di Ayrton Senna, ora cerca il riscatto dopo un avvio di avventura con la Ferrari durissimo. Il Canada gli offre una chance, magari per il podio. Alla vigilia del weekend il pilota inglese scende in campo in difesa di Fred Vasseur, l'uomo che lo ha voluto in rosso e che oggi è pesantemente in discussione.

Hamilton difende Vasseur

Alla ricerca del primo podio (alla decima gara), Hamilton laddove ha vinto sette volte, come Schumacher, ha parlato tanto alla vigilia del weekend canadese si è parlato tanto di Vasseur, che ha trovato un difensore d'eccezione: "Fred è il motivo principale per cui sono arrivato qui, in questa scuderia, gli sono eternamente grato. Siamo insieme in quest’avventura e sono convinto che sia la persona giusta per portarci al vertice. Amo lavorare con lui. Non è affatto bello sentire che circolano storie del genere".

"Sono in Ferrari per vincere, la gente scrive sciocchezze"

Naturalmente le difficoltà non si negano, ma Vasseur non si tocca: "C’è molto da fare, la pressione è alta e non tutto fila liscio, ma non c’è nessuna discussione sul ruolo di Fred. Serve tempo per costruire una squadra vincente. Sono in Ferrari per vincere e mi è stato dato tutto il sostegno. La gente scrive sciocchezze, la maggior parte delle persone non sa cosa succede dietro le quinte".

Hamilton vuole rimanere a lungo con la Ferrari

Hamilton non solo ha difeso il boss della Ferrari, ma ha anche garantito sul suo futuro. Lui non pensa proprio a lasciare la Ferrari: "Sono convinto del progetto, a tutti quelli che scrivono storie su di me che sto considerando di non correre voglio dire che ho appena iniziato con la Ferrari e voglio restare per molto tempo. Non ci sono dubbi nella mia testa testa, spero che non me lo chiederete più".