Lewis Hamilton sfoggia lunghi capelli rossi: i tifosi pensano siano un omaggio alla Ferrari Lewis Hamilton è sbarcato in Brasile sfoggiando lunghi capelli rossi: un cambio di look che secondo qualcuno sarebbe un omaggio alla Ferrari, con cui il campione inglese correrà dall'anno prossimo.

A cura di Paolo Fiorenza

Lewis Hamilton si sta rilassando in vista di una stagione di Formula 1 che sarà sicuramente strana da vivere per lui e per molti appassionati, visto che sia il campione inglese che Carlos Sainz saranno di fatto dei separati in casa nelle rispettive scuderie, dopo il clamoroso annuncio del passaggio del sette volte campione del mondo dalla Mercedes alla Ferrari nel 2025. Hamilton dovrà convivere con una situazione davvero anomala, probabilmente escluso dalle riunioni più importanti interne alla Mercedes per non fargli trasmettere informazioni sensibili alla Rossa. Intanto è sbarcato in Brasile, da dove ha postato delle foto che lo ritraggono con un nuovo look, molto diverso da quello cui siamo abituati: lunghi capelli rossi ricci spuntano da sotto un cappello.

Immagini che hanno colpito soprattutto l'immaginario dei tifosi della Ferrari, che sono arrivati a ipotizzare che quella chioma rossa ostentata con orgoglio da Hamilton fosse un omaggio a qualcos'altro di rosso, ovvero la leggendaria livrea della sua nuova vettura di Formula 1. Una lettura da amanti perduti, che tuttavia sembra onestamente improbabile, visto che sarebbe una mancanza di rispetto verso i suoi attuali datori di lavoro che anche quest'anno gli verseranno una cinquantina di milioni per la sua ultima stagione in Mercedes.

Il look abituale di Lewis Hamilton, con le treccine

Fatto sta che le abituali treccine con cui siamo abituati a vedere il 39enne di Stevenage sono state sostituite per l'occasione da folti capelli rossi, un cambio di look probabilmente solo momentaneo, visto che è molto più comodo avere sotto il casco la sua vecchia pettinatura. Il legame tra Hamilton e il Brasile è molto stretto: l'idolo del campione inglese è sempre stato Ayrton Senna e nel 2008 è sul circuito di Interlagos che ha vinto il suo primo Mondiale. Nel 2022 poi è stato insignito della cittadinanza onoraria del Brasile, insomma l'amore è reciproco.

Hamilton osserva il Brasile dall'aereo: per lui una vacanza prima di ricominciare la battaglia

In attesa di trasferirsi in Bahrain, dove il 2 marzo è in programma il primo GP della stagione, Lewis ha dunque pensato bene di trascorrere qualche giorno dove è molto amato ed infatti sotto il post sono stati tanti i commenti di tifosi brasiliani che gli hanno espresso i loro sentimenti, così come quelli di chi non vede l'ora di vederlo con addosso colori rossi, e non solo per i capelli.

