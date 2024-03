L’errore costato la vittoria a Bagnaia nella Sprint Race di Portimao: ha rischiato di finire per terra Il pilota della Ducati racconta cosa è successo in occasione della staccata in curva 1 sul circuito portoghese: “Non ho considerato che la benzina stava calando e il posteriore è un po’ ballerino”. Bagnaia ha chiuso 4° ma resta leader del Mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un errore di valutazione. Pecco Bagnaia non usa giri di parole né cerca giustificazioni di sorta: è andato lungo nella fase cruciale della Sprint Race a Portimao ed è scivolato al quarto posto lasciando la vittoria a Vinales. Era passato in testa, s'è visto sfilare davanti anche Marc Marquez e Jorge Martin per quella manovra sbagliata all'ingresso della curva 1. Qualcosa va storto in staccata: pista da una parte, pilota dall'altra… l'espressione di Dall'Igna che ha gli occhi sbarrati dice tutto.

Incredibile, come ha fatto a commettere quello svarione? Lo spiega lo stesso campione del mondo della Ducati. "Non ho considerato che la benzina stava calando – le parole a Sky Sport poco dopo la gara -. Il posteriore mi si stava alleggerendo sempre di più e ho sbagliato scelta".

Quando lo ha capito, era troppo tardi. In quel momento ha realizzato che ormai nulla era più in suo potere, che l'unica cosa saggia da fare era restare in sella ed evitare addirittura di saggiare l'asfalto. Epilogo che sarebbe stato tremendo e lo avrebbe messo definitivamente fuori dai giochi. "Ho provato anzitutto a non finire per terra e sono costretto ad allargare un po' la traiettoria della curva, così ho perso posizioni. A quel punto ho pensato solo a finire la gara".

Partenza in seconda fila dietro Bastianini (in pole), Vinales e Martin. Che gara sarà quella di domenica per Bagnaia? "Sarà diversa perché avrò una gomma con la quale mi trovo meglio e difficilmente potremo avere questo tipo di problemi – ha aggiunto con un pizzico di fatalità (che questa volta non gli è stata amica) -. Purtroppo sono cose che capitano. Ma in ogni caso abbiamo ottenuto sicuramente un miglioramento tanto da riuscire ad essere esplosivi nella Sprint. Anche se ho sempre il dietro un po' ballerino".

Ultima riflessione dedicata a quella manovra sciagurata. Bagnaia ce l'ha ancora in testa, la descrive come se stesse in quel momento alla guida della sua moto. "Quando sono rientrato avrei potuto provare a riprendere i primi 3, ma non mi è sembrata la cosa più giusta da fare. Ho pensato che prendere 6 punti sarebbe stato fondamentale. Sappiamo benissimo quanto possono pesare. Era importante finire la gara, Martin ha chiuso 3° e siamo ancora in testa al Mondiale".

La nota lieta è proprio questa: il pilota della Ducati è riuscito a conservare il primato nella classifica del Mondiale di MotoGp grazie al sorpasso di Marc Marquez ai danni di Martin (rispettivamente 2° e 3°). Ma in gara saranno vietati altri errori del genere.

