L’erroraccio di Perez a Budapest fa infuriare la Red Bull: mostra ciò che doveva restare nascosto Comincia malissimo il weekend del GP d’Ungheria della Formula 1 2023 per Sergio Perez che ha fatto infuriare la Red Bull per il grave errore commesso in avvio di FP1 che ha svelato ai rivali la parte più segreta della RB19.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP d'Ungheria, 11° round del Mondiale di Formula 1 2023, è solo all'inizio ma a Sergio Perez sono bastati una manciata di minuti in pista per peggiorare la sua, già traballante, posizione in Red Bull. Il messicano era infatti arrivato alla prima sessione di prove libere sull'Hungaroring pronto per riscattarsi dopo le recenti deludenti prestazioni e dimostrare al team, che con l'avvicendamento tra de Vries e Ricciardo in AlphaTauri gli ha messo ulteriore pressione, di meritare un sedile sulla monoposto migliore in griglia. Le cose però non sono andate come Checo si aspettava con un debutto a Budapest come peggio non si poteva.

Pronti, via e cinque minuti dopo l'inizio delle FP1 sul tracciato magiaro bagnato dalla pioggia Sergio Perez commette un grave errore sbagliando traiettoria e mettendo due pneumatici della sua RB19 sull'erba. A quel punto per lui controllare la monoposto è diventato impossibile e così la Red Bull numero #11 dopo un paio di testacoda finisce la sua corsa contro le barriere riportando ingenti danni nella parte anteriore.

Un errore, banale per un pilota esperto come lui, che ha fatto infuriare gli uomini di Milton Keynes, come risulta evidente dalle parole rilasciate a riguardo dal team principal Christian Horner a Sky Uk dopo l'incidente che ha costretto la direzione di gara ad esporre bandiera rossa ed interrompere la sessione di prove libere dopo pochissimi minuti dal via: "È frustrante, ha commesso un errore mettendo le ruote sull’erba, speriamo che i danni siano contenuti soltanto all’anteriore della macchina" ha difatti commentato il manager britannico frustrato dall'ennesimo erroraccio commesso in pista dal 33enne di Guadalajara.

Dalla frustrazione in casa Red Bull si è poi passati alla rabbia nel momento in cui i Commissari hanno disposto che fosse necessario sollevare la monoposto con la gru per togliere dalla pista la vettura incidentata e far così riprendere la prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Questo ha infatti fatto sì che la parte più segreta di una monoposto di Formula 1, cioè il fondo, diventasse visibile e ripreso dagli obiettivi di macchine fotografiche e telecamere fornendo così un grande vantaggio agli avversari che hanno la possibilità di guardare nel dettaglio le soluzioni aerodinamiche adottate dal genio Adrian Newey per rendere la Red Bull la vettura dominante di questo Mondiale F1.

Una cosa che peggiora dunque la situazione di Sergio Perez che già nella tappa di Monte Carlo, quella volta in qualifica, in seguito ad un errore, aveva fatto sì che fosse mostrato al mondo il vecchio fondo della sua monoposto (e quindi anche di quella del leader del campionato Max Verstappen) e ora, nelle FP1 della tappa ungherese, ha quindi dato la possibilità alle squadre rivali anche di vedere in che punti si è intervenuti in questi mesi di sviluppo e com'è adesso il fondo della straordinaria RB19.